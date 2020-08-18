О выплатах 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет станет известно в ближайшие дни

В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми

Решение по августовским выплатам семьям с детьми могут принять после возвращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщил член Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью Nation News.

Российские семьи надеются в августе получить дополнительные пособия на детей до 16 лет. Родители уверены, что такие выплаты помогут им в подготовке детей к началу учебного года.

Граждане создали соответствующую петицию на сайте Change.org, которая успела собрать около 260 тысяч подписей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Однако в Пенсионном фонде сообщили, что никаких новых распоряжений, касающихся выплат им не поступало.

Сенатор Валерий Рязанский в беседе с корреспондентом Nation News посоветовал россиянам дождаться возвращение премьер-министра РФ Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку.

"Я думаю, что надо дождаться решения правительства. После возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу - будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты", - отметил собеседник.

Он добавил, что для такого рода решений потребуется соглашение целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства. Однако последнее слово будет за Министерством финансов.

"В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату. Поэтому нужно дождаться", - подытожил эксперт.

Ранее издание сообщалось о новых выплатах для семей с детьми от трех до семи лет. Их россияне начали получать уже сегодня.