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На каких вертолетах летают миллионеры и какие продают, стало известно в Бердске

15:30 21.08.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Бердчанин продает "вертушку" Robinson R-44 Raven II. Однако цена за крылатую машину не указана.

На каких вертолетах летают миллионеры и какие продают, стало известно в Бердске
Для кого-то вертолет это не роскошь, а всего лишь средство передвижения

Дорогие автомобили в Бердске не редкость, как показало исследование "Курьер. Среда. Бердск". Но есть и те, которые владеют вертолетами. По данным федеральной налоговой службы №3 Новосибирской области, платят налог за вертолет всего два жителя Бердска. Еще один — за воздушное транспортное средство не имеющее двигателя. Из года в год владельцы крылатых машин платят одни и те же налоги. Так было и в 2018 году, и в 2019.

Стоит отметить, что стоимость планера Cessna 172 skyhawk 1979 года выпуска в Новосибирской области равна 12 500 000 рублей. Кроме того, один житель Бердска продает вертолет Robinson R-44 Raven II. Однако цена за крылатую машину не указана. Стоимость такого транспорт в России колеблется от 6 500 000 рублей до 20 000 000 рублей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", владелец вертолета платит налог за свою машину в размере 5 625 рублей. При этом мощность двигателя воздушного судна 2002 года выпуска составляет 225 лошадиных сил. Другому обладателю "вертушки" обходится роскошь в размере 2 150 рублей за мощность у двигателя в 86 лошадиных сил.

Третий житель наслаждается полетом на воздушном транспорте без двигателя. Это может быть параплан или дельтаплан. Здесь применена ставка налога 1 000 рублей за единицу мощности. В итоге за владение воздушным судном 2009 года выпуска бердчанин платит ежегодно по 1 000 рублей.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о самых дорогих автомобилях бердчан и их роскошных домах.

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