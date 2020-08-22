"Похож на мошенника" защитник Ефремова: так оценил Пашаева известный адвокат Падва

Адвокат Падва: защитник Ефремова «похож на мошенника»

По словам известного адвоката Генриха Падвы, он «счастлив» от того, что Ефремов наконец-то «опомнился» и отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Падва считает, что Пашаев — абсолютно непрофессиональный адвокат, который «похож на мошенника». Об этом пишут в Твиттер.

Генрих Падва, адвокат: «Лично я, понимаете, по состоянию здоровья в суд ходить уже не смогу, но с удовольствием готов выступить руководителем защиты Михаила Ефремова, если кто-то из тех адвокатов, которым я доверяю, будет защищать его».

Ранее Михаил Ефремов, отказавшийся от своих защитников Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сказал, что хочет найти адвокатов «посильнее» и у него есть другие кандидатуры. Перечисляя фамилии, он назвал Генриха Падву и Генри Резника.

Эльман Пашаев, комментируя отказ актера от его услуг, объяснил это тем, что Ефремов разуверился в справедливости суда. Он сообщил, что в перерыве на судебном заседании 21 августа Ефремов сказал, что Пашаев и Шаргородская вызывают у судьи раздражение.