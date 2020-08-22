Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине рейсом из Омска

Самолет с Навальным приземлился в Берлине

Самолет, на котором из Омска перевозят основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, приземлился в берлинском аэропорту. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Самолет с Алексеем только что сел в Берлине», — написала она.

По данным сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 немецкой чартерной авиакомпании FAI rent-a-jet сел в Берлине в 08:47 по местному времени (09:47 мск).

Навального должны доставить в клинику Charite.

Ранее сообщалось, что 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали, он находится в коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Утром 21 августа в Омск прибыли врачи из Германии. Родные Навального настаивали на его перевозке в одну из немецких клиник. Врачи весь день не давали разрешения на транспортировку.

Близкие и сторонники оппозиционера считают, что его отравили по политическим причинам. Омские врачи назвали основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ.

Юлия Навальная, супруга политика, лично обращалась к Путину с просьбой разрешить Алексею вылететь за границу для лечения.