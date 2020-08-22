Затонул теплоход: успели эвакуировать 25 туристов. Судно начали поднимать в Вологде

Судно с помощью тросов доставлено на возможно близкое расстояние к берегу

В Вологде затонуло пассажирское судно «Капитан Артюшин». Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

Судно, построенное в 1973 году, пошло на дно около 22:00 21 августа у Кремлевской площади. По предварительным данным, на борту находились 25 человек, в том числе ребенок. Все люди были эвакуированы. Никто не пострадал. Судно погрузилось в воду на глубину около 2 м в 20 м от берега.

Сообщается, что произошла утечка топлива. Спасатели установили на реке боновые заграждения. По словам заместителя мэра Вологды Алексея Никитина, 22 августа затонувший теплоход достанут. Очевидцы рассказали, что судно дало течь.

Теплоход «Капитан Артюшин» использовали для перевозки туристов. Ранее судоводитель уже привлекался к ответственности за нарушение требований безопасности.

По предварительным данным, причиной происшествия стала пробоина в дне. Теплоход затонул на глубине около 2 метров, в 20 метрах от берега. Людей благополучно переправили на сушу. В операции участвовали 29 человек — спасатели, сотрудники ГИМС, полицейские.

Сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы Вологодской области начали работы по подъему затонувшего в реке Вологда прогулочного судна "Капитан Артюшин". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Вологодской области.

"Сейчас сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы Вологодской области проводят работы по подъему затонувшего судна "Капитан Артюшин" на берег. Судно с помощью тросов доставлено на возможно близкое расстояние к берегу, и с помощью мотопомп сотрудники откачивают воду из трюмов судна", - сказали в управлении.

По информации ведомства, судоходству затонувшее судно не мешает, угрозы экологии нет, в месте аварии установлены боновые заграждения шириной в 142 м. "Принято решение, что они будут убраны в тот момент, когда судно будет полностью поднято на берег. По предварительной информации, природе ничего не угрожает, потому что незначительный розлив дизтоплива был", - пояснили в главке МЧС.

По словам заместителя мэра Вологды - начальника административного департамента Алексея Никитина, пробоину в корпусе пока обнаружить не удалось, ищут плавсредство для проведения более полного обследования.

"Мы подтянули катер ближе к берегу для того, чтобы оценить ситуацию по поводу дальнейших наших работ, пробоины какой-то мы увидеть не смогли. На текущий момент нам также непонятно, что же послужило причиной, из-за чего корабль затонул. Сейчас мы пытаемся откачать воду для того, чтобы его приподнять. Если это нам не удастся, нужно будет искать какие-то плавсредства, которые позволят нам приподнимать корму и уже проводить необходимые мероприятия с точки зрения подъема судна и буксировки его к месту или утилизации, в данном случае уже собственник будет принимать решение, или ремонта", - цитирует Никитина ТАСС.

Прогулочное судно "Капитан Артюшин" затонуло 21 августа около 22:00 в Вологде у Кремлевской площади. По предварительным данным, на борту находились 25 человек, в том числе один ребенок, все люди перевезены на берег, погибших и пострадавших нет.

Данных о столкновении судна с другим морским транспортом нет. Точные причины аварии предстоит выяснить следствию, после того, как судно будет полностью поднято и следователи смогут осмотреть корпус. Доследственную проверку по факту затопления проводит Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.