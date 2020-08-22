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Осколком по горлу: держал заложницу в магазине и требовал журналистов рецидивист в Новосибирске

17:23 22.08.2020 Фото: pixabay.com
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Неизвестный удерживал женщину, приставив к горлу предмет, похожий на разбитую бутылку. Полицейским в ходе переговоров удалось обезвредить "террориста".

Осколком по горлу: держал заложницу в магазине и требовал журналистов рецидивист в Новосибирске
Новосибирске сотрудники полиции освободили насильно удерживаемую женщину

21 августа в 18.14 в полицию Новосибирска из магазина, расположенного в Кировском районе, поступило сообщение о том, что мужчина удерживает 63-летнюю женщину, выдвигая требование вызвать представителей власти и журналистов.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которую возглавил начальник Отдела полиции № 8 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску полковник полиции Виктор Михель.

Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что мужчина удерживал женщину, приставив к горлу предмет, похожий на осколок бутылки.

Нарядами роты патрульно-постовой службы полиции были перекрыты пути отхода злоумышленника. Сотрудники полиции вели переговоры с мужчиной, убеждая его отпустить женщину. В ходе разговора в удобный момент двое сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 9 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску лейтенант полиции Дмитриев Андрей и майор полиции Джементаев Вадим, применив приёмы борьбы, обезвредили злоумышленника. Благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативников женщина была освобождена.

Потерпевшей сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи, а подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Полицейскими установлена личность мужчины — 44-летний житель Кировского района. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ. Проводится расследование.

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