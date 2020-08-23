23.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Снег завалил Азербайджан 23 августа. На видео сняли аномальное природное явление

16:55 23.08.2020 Фото: report.az
0

Представитель власти Губинского района сообщил, что снег выпал в основном в предгорьях Шахдага. Ученые зафиксировали неожиданные капризы природы и будут их изучать.

Снег завалил Азербайджан 23 августа. На видео сняли аномальное природное явление
На севере Азербайджана идет снег

С утра 23 августа в селе Хыналыг Губинского района Азербайджана идет снег.

Как передает северное бюро Report, в селе, расположенном на высоте 2 350 метров над уровнем моря, все еще идет снег.

За короткое время высота снежного покрова достигла трех сантиметров.

Представитель главы исполнительной власти Губинского района в селе Хыналыг Насими Мамедов сообщил, что снег выпал в основном в предгорьях Шахдага.

Неожиданное и нехарактерное для августа природное явление зарегистрировано в Научном центре гидрометеорологических и экологических исследований комплекса "Шахдаг".

Согласно прогнозам синоптиков, до 24 августа ожидается сильный северо-западный, северный ветер скоростью 18-23 метра, временами скорость ветра будет достигать 30, а то и 32-35 метров в секунду, что соответствует урагану по шкале Бофорта. При этом, высота волн в открытом море может достигать 6-8 метров.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Природа устала от людей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Топит ли весной овощехранилище рядом с Лунной сказкой (16-этажка)
20:18 23-08-2020
Топит ли весной овощехранилище рядом с Лунной сказкой (16-этажка)
Бензовоз-перевертыш перекрыл трассу "Иртыш" и попал на видео в Новосибирской области
18:17 23-08-2020
Бензовоз-перевертыш перекрыл трассу
Статус "гостя канцлера" присвоила Навальному Германия 3
18:04 23-08-2020
Статус
Отсудил 742 000 евро у Mercedes-Benz россиянин за неисправный лимузин Maybach 62S
17:51 23-08-2020
Отсудил 742 000 евро у Mercedes-Benz россиянин за неисправный лимузин Maybach 62S
БердскРозыск: Украли телефон за 54 000 рублей два грабителя в масках в салоне "Билайн" Бердска
17:39 23-08-2020
Розыск: Украли телефон за 54 000 рублей два грабителя в масках в салоне
В тяжелом состоянии с коронавирусом попала в больницу Юлия Тимошенко
17:23 23-08-2020
В тяжелом состоянии с коронавирусом попала в больницу Юлия Тимошенко
БердскЛечатся 1533 пациента от COVID-19 в ковидных госпиталях Новосибирской области
17:10 23-08-2020
Лечатся 1533 пациента от COVID-19 в ковидных госпиталях Новосибирской области
Снег завалил Азербайджан 23 августа. На видео сняли аномальное природное явление
16:55 23-08-2020
Снег завалил Азербайджан 23 августа. На видео сняли аномальное природное явление
Кто оплатил перелет Навального в клинику Германии?
16:39 23-08-2020
Кто оплатил перелет Навального в клинику Германии?
БердскУстранят ЧС с фекальным потом за месяц на аварийном коллекторе по ул. Боровой в Бердске 1
16:27 23-08-2020
Устранят ЧС с фекальным потом за месяц на аварийном коллекторе по ул. Боровой в Бердске