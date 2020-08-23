Снег завалил Азербайджан 23 августа. На видео сняли аномальное природное явление

Представитель власти Губинского района сообщил, что снег выпал в основном в предгорьях Шахдага. Ученые зафиксировали неожиданные капризы природы и будут их изучать.

На севере Азербайджана идет снег

С утра 23 августа в селе Хыналыг Губинского района Азербайджана идет снег.

Как передает северное бюро Report, в селе, расположенном на высоте 2 350 метров над уровнем моря, все еще идет снег.

За короткое время высота снежного покрова достигла трех сантиметров.

Представитель главы исполнительной власти Губинского района в селе Хыналыг Насими Мамедов сообщил, что снег выпал в основном в предгорьях Шахдага.

Неожиданное и нехарактерное для августа природное явление зарегистрировано в Научном центре гидрометеорологических и экологических исследований комплекса "Шахдаг".

Согласно прогнозам синоптиков, до 24 августа ожидается сильный северо-западный, северный ветер скоростью 18-23 метра, временами скорость ветра будет достигать 30, а то и 32-35 метров в секунду, что соответствует урагану по шкале Бофорта. При этом, высота волн в открытом море может достигать 6-8 метров.