23.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Точный гороскоп от Павла Глобы на 24 августа понедельник: прибегните сегодня к творческим делам и размышлениям о будущем

00:31 24.08.2020 Фото: Открытые источники
0

Гороскоп на понедельник, 24 августа 2020 года, советует Козерогам не начинать дел с финансами, а вот Близнецов ждут расходы, которые принесут им существенное удовольствие.

 

Точный гороскоп от Павла Глобы на 24 августа понедельник: прибегните сегодня к творческим делам и размышлениям о будущем
Павел Глоба известный астролог
Вы можете почувствовать мощный приток внутренней свободы, который захотите применить, реализовав свое давнее желание. В этот день прибегните к более творческим делам и размышлениям о будущем.

Овен
У Овнов сегодня будет благоприятный день для любой работы. Особенно удачно будут идти подсчеты, анализ данных, работа с компьютером.

Телец
Мелкие вопросы на работе стоит пробовать решать самостоятельно, а вот в личных вопросах не стесняйтесь звать друзей на разговор.

Близнецы
Близнецов ждет спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные нужды, даже если они кажутся не такими же первоочередными.

Рак
Велики шансы, что ваш бюджет придется пересмотреть – возможны существенные непредвиденные расходы. Мелкие споры удастся уладить “без жертв”, однако о сдержанности стоит не забывать.

Лев
Если затянула обыденность и вы нуждаетесь в изменениях – беритесь придумать интересный досуг. Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет меняться. Возьмите дела в свои руки.

Дева
В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

Весы
В этот день Весы смогут увидеть свои проблемы в ином свете. Это поможет найти новые выходы из старых ситуаций.

Скорпион
Постарайтесь воспринимать информацию сегодня спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые вам не нравятся. Звезды будут способствовать романтической и творческой сфере.

Стрелец
Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать взяться дорабатывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Козерог
Дела с деньгами стоит перенести на другие дни – есть большие шансы сделать существенную ошибку из-за невнимательности. Отдайте предпочтение решению мелких вопросов, решения по которым не могут иметь существенной угрозы для вас в будущем.

Водолей
Дайте волю своему партнеру в этот день и вы будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Ваша любовь к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие найти будет легче.

Рыбы
Позаботьтесь о своем здоровье, если планировали начать заниматься спортом или бросить дурную привычку. Перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх.

Источник: khersonline.net

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чем занимались на выходных? Есть планы на последнюю неделю лета?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Точный гороскоп от Павла Глобы на 24 августа понедельник: прибегните сегодня к творческим делам и размышлениям о будущем
00:31 24-08-2020
Точный гороскоп от Павла Глобы на 24 августа понедельник: прибегните сегодня к творческим делам и размышлениям о будущем
С автоматом в руках прилетел Лукашенко в Минск. Идет многотысячный митинг протеста 1
23:58 23-08-2020
С автоматом в руках прилетел Лукашенко в Минск. Идет многотысячный митинг протеста
БердскДуши умерших оживают и бродят по земле на 24 августа 2020 - мистический и страшный день памяти Евпатия Коловрата
21:31 23-08-2020
Души умерших оживают и бродят по земле на 24 августа 2020 - мистический и страшный день памяти Евпатия Коловрата
БердскВ моде пудровые цвета: какие платья выбирают молодожены Новосибирска, рассказала свадебный фотограф Анастасия Рос
21:25 23-08-2020
В моде пудровые цвета: какие платья выбирают молодожены Новосибирска, рассказала свадебный фотограф Анастасия Рос
Бердск«Агдамчик» для храбрости: Бились за девчонок парни на первых дискотеках в Бердске 8
21:24 23-08-2020
«Агдамчик» для храбрости: Бились за девчонок парни на первых дискотеках в Бердске
БердскМагнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых 101
21:21 23-08-2020
Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре 4
21:20 23-08-2020
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
Мощные по интуиции знака Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 1
21:15 23-08-2020
Мощные по интуиции знака Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
БердскШкола-2020: На линейки 1 сентября родителей пустят только в масках. Что еще меняется? Прочти 2
21:14 23-08-2020
Школа-2020: На линейки 1 сентября родителей пустят только в масках. Что еще меняется? Прочти
Сутенеры вывозили в лес и обливали смолой секс-рабынь. На видео откровения проститутки 1
21:13 23-08-2020
Сутенеры вывозили в лес и обливали смолой секс-рабынь. На видео откровения проститутки