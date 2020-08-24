Точный гороскоп от Павла Глобы на 24 августа понедельник: прибегните сегодня к творческим делам и размышлениям о будущем

Гороскоп на понедельник, 24 августа 2020 года, советует Козерогам не начинать дел с финансами, а вот Близнецов ждут расходы, которые принесут им существенное удовольствие.

Павел Глоба известный астролог

Вы можете почувствовать мощный приток внутренней свободы, который захотите применить, реализовав свое давнее желание. В этот день прибегните к более творческим делам и размышлениям о будущем.

Овен

У Овнов сегодня будет благоприятный день для любой работы. Особенно удачно будут идти подсчеты, анализ данных, работа с компьютером.

Телец

Мелкие вопросы на работе стоит пробовать решать самостоятельно, а вот в личных вопросах не стесняйтесь звать друзей на разговор.

Близнецы

Близнецов ждет спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные нужды, даже если они кажутся не такими же первоочередными.

Рак

Велики шансы, что ваш бюджет придется пересмотреть – возможны существенные непредвиденные расходы. Мелкие споры удастся уладить “без жертв”, однако о сдержанности стоит не забывать.

Лев

Если затянула обыденность и вы нуждаетесь в изменениях – беритесь придумать интересный досуг. Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет меняться. Возьмите дела в свои руки.

Дева

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

Весы

В этот день Весы смогут увидеть свои проблемы в ином свете. Это поможет найти новые выходы из старых ситуаций.

Скорпион

Постарайтесь воспринимать информацию сегодня спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые вам не нравятся. Звезды будут способствовать романтической и творческой сфере.

Стрелец

Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать взяться дорабатывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Козерог

Дела с деньгами стоит перенести на другие дни – есть большие шансы сделать существенную ошибку из-за невнимательности. Отдайте предпочтение решению мелких вопросов, решения по которым не могут иметь существенной угрозы для вас в будущем.

Водолей

Дайте волю своему партнеру в этот день и вы будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Ваша любовь к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие найти будет легче.

Рыбы

Позаботьтесь о своем здоровье, если планировали начать заниматься спортом или бросить дурную привычку. Перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх.

Источник: khersonline.net