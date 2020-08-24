Отравление Навального ингибиторами холинэстеразы "многократно" подтвердили врачи Германии

"Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", — говорится в пресс-релизе клиники "Шарите".

Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская клиника "Шарите".

При этом какая именно субстанция вызвала отравление, пока не известно: воздействие ингибиторов холинэстеразы выявили "многократно", по итогам нескольких независимых лабораторных исследований. Врачи планируют провести дополнительные анализы.

"Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", — говорится в пресс-релизе "Шарите".

В пресс-службе клиники уточнили, что руководитель Фонда борьбы с коррупцией* остается в искусственной коме в палате интенсивной терапии. Состояние пациента оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет. Его лечат препаратом атропин.

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.

Пресс-секретарь ФБК (признанного иностранным агентом) Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".

На борту, по данным авиакомпании S7, оппозиционер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.

Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).