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Отравление Навального ингибиторами холинэстеразы "многократно" подтвердили врачи Германии

21:58 24.08.2020 Фото: С сайта Навального
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"Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", — говорится в пресс-релизе клиники "Шарите".

Отравление Навального ингибиторами холинэстеразы многократно подтвердили врачи Германии
Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская клиника "Шарите".

При этом какая именно субстанция вызвала отравление, пока не известно: воздействие ингибиторов холинэстеразы выявили "многократно", по итогам нескольких независимых лабораторных исследований. Врачи планируют провести дополнительные анализы.
"Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", — говорится в пресс-релизе "Шарите".

В пресс-службе клиники уточнили, что руководитель Фонда борьбы с коррупцией* остается в искусственной коме в палате интенсивной терапии. Состояние пациента оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет. Его лечат препаратом атропин.

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.

Пресс-секретарь ФБК (признанного иностранным агентом) Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток".

На борту, по данным авиакомпании S7, оппозиционер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.

Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию также рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

В субботу медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).

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От редакции

Выживет?

Аноним, 24 августа 2020 22:09
НВР:
Да
Аноним, 24 августа 2020 22:13
НВР:
Это зависит от того, что будет выгоднее: мёртвый или живой Навальный.
Аноним, 24 августа 2020 22:17
НВР:
Как не стыдно?
Аноним, 24 августа 2020 22:54
НВР:
Выживет.задета только голова, кишечник и желудок.
Людмила, 24 августа 2020 23:04
НВР:
Выживет.задета только голова, кишечник и желудок.
Аноним, 24 августа 2020 23:05
НВР:
Нет. Он отработанный продукт. Сейчас попробуют новые санкции, бучу. Но бучи не будет, поддержка у этого парня в РФ нолевая.
Аноним, 24 августа 2020 23:16
НВР:
Такие не умирают
MaG, 24 августа 2020 23:23
ну то что его приближенные сказали что он ни че не принимал не говорит о том что он не принимал... никогда не верь пациенту так доктор хаус говорил... кто нибудь открыл посмотрел что это за препарат такой ингибиторы холинэстеразы и для чего он нужен? препарат интересный и не стоит исключать что он принимал его самостоятельно... а принимать мог по двум причинам либо хотел стать профессором из людей икс и знать при помощи силы мысли о всех тайных делах правительства рф... либо где то какой то дохтур поставил диагноз (с учетом того чем Алексей занимался нервишки легко можно подпортить) назначил таблеточки тайно конечно поскольку даже при самом безобидном диагнозе для которых применяют сей препарат вся карьера Алексея накрылась бы медным тазом... если б это получило огласку ... и как давно он принимал и на сколько ему помогало или вредило перидоз или стечение обстоятельств это тока он сам должен знать...ну а все его окружение сейчас будит топить на отравление спецслужбами так сказать сакральная жертва ну или с овцы и шерсти клок... все написанное написано из логики и умственных рассуждений и все совпадения с реальными персонажами случайны но очень логичны...
Pennis v popu po yaica, 24 августа 2020 23:24
Конечно выживет, ведь он не у упырей в РФ а в Берлине в Шарите.
Гость, 24 августа 2020 23:53
Там у них Шумахер лет восемь как "выжЫвает" - мёртвые не завидуют!
Светлана, 24 августа 2020 23:37
Почему омские и московские врачи не смогли определить отравление, может быть им было дано указание не найти! Дело не в политике, а в том, что человека травили умышленно на протяжении какого то времени! Почему жене не разрешали его вывезти, снова политика! Если политика делается такими грязными методами,зачем такая политика нужна! Мне Навальный никогда не был интересен, но этот случай особый. Если отравление это метод борьбы в нашем государстве, то становится не по себе. Просто ужас, слов нет!
Поросёнок Пётр, 24 августа 2020 23:38
Госпропаганда и омский главврач-единоросс нёсли какую-то ахинею, ничего мол не обнаружено, почему вся больница была наводнена полицией и фсбешниками и они сидели у него в кабинете, он не знает, а тут вдруг оказывается... ингибитор холинэстеразы, ну, это понятно, сей ингибитор у нас можно в любом придорожном кафе с чаем выпить. Все прекрасно понимают, что заниматься политической деятельностью в России независимо от Администрации Президента дело опасное, один Немцов чего стоит, а уж рассказывать о том, сколько воруют наши доблестные единороссы.... эти ребята уже даже и не скрываются особо, никого бы это не удивляло, если бы речь шла об африканских режимах, но, тут Россия...21 век.
Василий, 24 августа 2020 23:50
Вещества с этими свойствами разработаны и используются в военных целях, особенно три препарата G — GA (табун), GB (зарин) и GD (зоман). Хотя их называют нервно-паралитическими газами, фактически это летучие жидкости, что облегчает их применение.
Источник: https://dommedika.com/farmakology/otravlenie_antixolinesteraznimi_preparatami.html Dommedika

Вот Вам всем и ответ - кремль применил против Навального боевое отравляющее вещество. Полагаю, что среди здравомыслящих граждан РФ уже нет идиотов, кто тупо поддживает эту антинародную власть? Пора гнать их метлой до самого южного полюса ...

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