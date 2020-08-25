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Как 100% взять кредит без процентов? Можно ли избежать уловки банка?

14:42 25.08.2020 Фото: pixnio.com
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Почта Банк предложил полгода беспроцентного периода по кредиту с минимальными платежами в уплату основного долга.

Как 100% взять кредит без процентов? Можно ли избежать уловки банка?
В период коронавирусных ограничений кредиты стали для кого-то спасением, а для кого-то пугающим обременением

На банковском рынке появились выгодные предложения

В период коронавирусных ограничений кредиты стали для кого-то спасением, а для кого-то пугающим обременением. Сейчас потребительское кредитование восстанавливается: растет покупательская активность и спрос на займы. Однако экономическая неопределенность остается: мало кто уверен в завтрашнем дне. Банки понимают настроения россиян и стараются войти в положение клиентов. На рынке появляются привлекательные предложения, которые позволяют существенно снизить кредитную нагрузку. Разбираемся в деталях.

Недавно о запуске кредита с беспроцентным 6-месячным периодом «Ноль сомнений» объявил Почта Банк. Пока такое предложение - единственное на рынке. По условиям программы в течение полугода проценты по кредиту не начисляются вовсе, а платеж снижается до символического значения – 0,5% от первоначальной суммы кредитного лимита. Это значит, что основные выплаты по кредиту вы переносите на полгода и снижаете нагрузку на личный или семейный бюджет. В нынешних послепандемических условиях это может стать отличным выходом для многих, считают в банке.

«Запуская на рынок «Ноль сомнений», прежде всего мы думали о людях, которые в условиях пандемии, в условиях ограничительных мер столкнулись со сложностями. Чтобы дать им уверенность в завтрашнем дне, возможность не откладывать реализацию своих планов, Почта Банк предложил полгода беспроцентного периода по кредиту с минимальными платежами в уплату основного долга. По сути, мы дали клиентам возможность сделать небольшую «кредитную остановку», когда финансовая нагрузка на человека будет посильной в новых обстоятельствах, а задуманное дело будет реализовано», — отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Новое предложение может быть полезно, если нужно, например, срочно сделать ремонт в квартире. Ведь работа на удалёнке — это хорошая возможность лично контролировать все работы. Тем более с программой «Ноль сомнений» кредит будет посильным, даже если ежемесячный доход снизился.

Давайте посчитаем. Если взять в кредит 300 тысяч рублей на 60 месяцев по ставке 11,9% годовых, то стандартный ежемесячный платёж составит 6700 рублей. Однако во время беспроцентного льготного периода платить нужно будет всего 1 500 рублей в месяц! Если появятся деньги, то кредит можно погасить досрочно в течение полугода и вообще не переплачивать проценты.

Подключить беспроцентный шестимесячный период можно сразу при оформлении кредита или в любой другой момент действия договора, рассказали в банке. Когда беспроцентный период закончится, вы просто продолжаете вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту. Нужно иметь в виду, что срок кредита в этом случае может увеличиться на несколько месяцев, но не за счет начисления процентов, а потому что в беспроцентный период сумма ежемесячного погашения основного долга меньше, чем предусмотрено плановыми платежами. Впрочем, при желании даже в беспроцентный период можно вносить бОльшие суммы каждый месяц или полностью погасить заем, чтобы не выплачивать процентов банку. Кстати, предложение действует и для рефинансирования кредитов, взятых в других банках. В этом случае вы не только погасите старый заем, но и дополнительно получите выгодные условия и «кредитную остановку» на полгода.

Активировать беспроцентный период к кредиту «Ноль сомнений» можно, если у заемщика нет просроченной задолженности по договору, подключена финансовая защита, а также если опция не была активирована ранее. Максимальная сумма кредита – 3 миллиона рублей, срок – до 5 лет. Предложение распространяется на кредиты, взятые с 7 июля, и действует до конца 2020 года. Подключить опцию можно моментально в мобильном или интернет-банке Почта Банк Онлайн, а также в отделениях банка и через контакт-центр.

Источник: mk.ru

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