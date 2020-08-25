Безбашенный эксперимент: В 10 000 литров кока-колы высыпал соду на видео Новосибирский блогер

В конце концов инициатива завершилась благополучно — в небо поднялся впечатляющий фонтан сладкой газировки, который залил все вокруг

Новосибирский блогер Mamix (Максим Монахов) провел безумный эксперимент, в рамках которого высыпал соду в емкость с 10 000 литров кока-колы. В результате, как несложно догадаться, произошло впечатляющее извержение, взглянуть на которое можно на видео ниже. Там же показан и процесс подготовки к опыту.

Все видели ролики с реакцией между кока-колой и ментосом — в итоге, как известно, получается веселый фонтан. Но что если взять десять тысяч литров кока-колы и засыпать в нее кучу соды вместо леденцов? Таким вопросом задался популярный российский блогер Mamix, который организовал столь безумный опыт со своей командой.

На видео показан процесс подготовки к опыту — выбор огромной емкости, транспортировка к месту проведения эксперимента, заливание в емкость 10 000 литров популярной сладкой газировки (это целый грузовик с кока-колой, если что), установка сверху емкости с содой, и так далее. По словам блогера, он хотел провести такой опыт в течение четырех лет — в итоге на подготовку было потрачено 700 тысяч рублей (на кока-колу — 446 тысяч).

В конце концов инициатива завершилась благополучно — в небо поднялся впечатляющий фонтан сладкой газировки, который залил все вокруг. Понятно, что повторять подобные опыты дома не стоит, если вы не хотите устроить настоящий кока-кольный апокалипсис.



Источник: planet-today.ru