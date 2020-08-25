Все важные изменения для автовладельцев с осени-2020

С 1 ноября 2020 года паспорта транспортных средств (ПТС) начнут оформлять только в электронном виде

Как изменится жизнь автомобилистов с окончанием лета.

Паспорта транспортных средств перейдут в электронный формат, а диагностика авто при оформлении полиса ОСАГО вновь станет обязательной. Какие изменения ждут автолюбителей этой осенью, разобралась «Парламентская газета».

Техосмотр для ОСАГО вновь обязателен



С 30 сентября при заключении договора ОСАГО водители вновь обязаны будут предъявлять диагностические карты или свидетельства о прохождении техосмотра. Эта норма была временно отменена с 1 марта в связи с эпидемией коронавируса, так как из-за ограничительных мер автосервисы были вынуждены закрыться. Согласно временным мерам, водители должны донести диагностические карты максимум в течение месяца со дня отмены ограничительных мер в их регионе.

Наряду с этим летом должны были вступить в силу новые правила техосмотра, в том числе обязательная фотофиксация этой процедуры. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы, было решено отложить новые правила до марта следующего года.

ПТС станут электронными

С 1 ноября 2020 года паспорта транспортных средств (ПТС) начнут оформлять только в электронном виде во всех странах Евразийского экономического союза, то есть в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Новация призвана упростить оборот техники на территории Таможенного союза.

В решении коллегии ЕЭК, которое устанавливает порядок оформления электронных паспортов, нет указаний, что бумажные паспорта утратят силу. Это значит, ими можно будет пользоваться и в дальнейшем. Замена бумажных ПТС на электронные будет происходить по заявлению автовладельцев, то есть добровольно. Сделать это можно у уполномоченных операторов техосмотра.

Для новых автомобилей электронные ПТС оформляют дилеры, то есть покупатель получает машину с уже оформленным паспортом (его номер указывается в договоре купли-продажи). Цифровой паспорт на машины, которые ввозят из-за рубежа в частном порядке, оформит испытательная лаборатория при проведении таможенных процедур. Госпошлина составляет 600 рублей.

Изначально планировалось, что эта норма начнёт действовать в ЕАЭС с 1 ноября прошлого года, но затем было решено сделать последующий год переходным. Готовясь к первоначально установленной дате, российские законодатели уже внесли корректировки в нормативные акты, регулирующие выдачу ПТС. По сути, в нашей стране уже сейчас есть возможность оформить паспорт авто в электронном виде, а до 1 ноября 2020 года лишь позволялось оформлять, по старинке, бумажный паспорт.

На сегодня в России выдано более миллиона электронных ПТС. В Белоруссии новинку опробовали всего 31 водитель, в других странах ЕАЭС пока оформляют только бумажные ПТС.

Регистрировать авто можно в МФЦ

В многофункциональных центрах по всей России станет возможно регистрировать автомобили. Это предполагает постановление Правительства, которое вступит в силу в конце августа. Новый сервис появится в МФЦ, оснащённых парковками, где можно будет организовать осмотр авто. Осматривать автомобили будут сотрудники ГИБДД, а приёмом и выдачей документов займутся сотрудники МФЦ.

Повышение тарифного коридора пока в проекте

С 24 августа в России действуют новые правила расчёта тарифов на полисы «автогражданки». Согласно им, страховые компании могут повышать ставки для водителей, которые систематически грубо нарушают правила дорожного движения. Также в расчётах могут учитываться другие факторы риска, например, стаж водителя.

Расширятся и границы базовой ставки для расчёта стоимости полиса. Согласно проекту указания ЦБ, тарифный коридор увеличится на 10 процентов, минимальная и максимальная базовая ставки составят 2 471 и 5 436 рублей соответственно. Однако документ ещё не утверждён, он проходит регистрацию в Министерстве юстиции. Когда он вступит в силу, пока неизвестно.

К слову, этот же документ определяет коэффициенты страховых тарифов для некоторых факторов, которые могут учитывать страховые компании. Среди них — регион преимущественного использования автомобиля (определяется по месту жительства водителя), количество ранее выплаченных страховых возмещений, технические характеристики, стаж водителя и другие. Также Центробанк уже спроектировал «стоп-лист» факторов, которые страховщикам будет запрещено использовать для повышения или понижения ставок. К ним планируется отнести национальную, языковую, расовую и партийную принадлежность, а также должностное положение, вероисповедание и отношение к религии.

Источник: pnp.ru