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Ефремов вернул адвоката Пашаева

13:15 25.08.2020 Фото: pixabay.com
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Отказ от услуг Пашаева Ефремов объяснил тем, что над его юристом "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский.

Ефремов вернул адвоката Пашаева
Пашаев снова стал адвокатом Ефремова

Актер Михаил Ефремов, ранее отказавшийся от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заключил с ним новое соглашение о сотрудничестве. Об этом РИА Новости сообщил сам юрист.
"Мы только-только заключили соглашение", — заявил собеседник агентства.

В минувшую пятницу Ефремов заявил на заседании Пресненского суда Москвы, что намерен оставить Пашаева в качестве консультанта и нанять другого специалиста, "посильнее": по словам самого артиста, его новыми защитниками могли стать Генри Резник или Генрих Падва.

Отказ от услуг Пашаева Ефремов объяснил тем, что над его юристом "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.
В августе начались слушания по делу. Во время них артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Источник: РИА Новости

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