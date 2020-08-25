Восстановит плавучий космодром "Морской старт" за 35 млрд рублей Россия

Россия восстановит плавучий космодром "Морской старт"

Плавучий космодром "Морской старт", который сейчас находится в приморском порту Славянка, будет восстановлен, на что потребуется около 35 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник журналистам на форуме "Армия-2020" вице-премьер Юрий Борисов.

"Безусловно, "Морской старт" будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет. Я докладывал промежуточные результаты работы рабочей группы, которая создана по моему поручению", - сказал Борисов.

По его словам,

предварительно, сумма на восстановление "Морского старта" составляет около 35 млрд рублей, а его коммерческий успех возможен при как минимум пяти запусках в год.

"Это все возможно", - отметил вице-премьер.

"Я буквально неделю как вернулся из Владивостока, где лично походил по "Морскому старту" и по кораблю, который является плавучим МИКом (монтажно-испытательным корпусом - прим. ТАСС) для сборки полезной нагрузки. Это уникальное сооружение, подобных сооружений в мире нет, их только собираются делать, и нам было бы просто глупо не восстановить "Морской старт" и не пользоваться пусковыми услугами с него. Все это технически возможно", - подчеркнул Борисов.

Он напомнил, что американская сторона перед отправкой плавучего космодрома из предыдущего пункта базирования порта Лонг-Бич (Калифорния), согласно законам США, сняла оборудование с командного судна и плавучей платформы. "Но это в основном оборудование, которое обеспечивает позиционирование, это связано с технологиями GPS. Мы также это можем заменить на глонассовские технологии. А вот сама пусковая система, то есть загрузка ракеты, выставление ракеты, заправка ракеты в автоматическом режиме, - это все российские технологии", - уточнил вице-премьер.

Пусковая программа

Специализированный оператор должен заниматься пусковой программой с плавучего космодрома "Морской старт". "Мы бы хотели, чтобы пусковыми услугами занимался специализированный оператор. Этот оператор должен быть точно заточен на коммерческий успех "Морского старта", - сказал Борисов.

По его словам, вопрос открытый, кто будет учредителем этого оператора. "Но я думаю, что там есть место и Роскосмосу, и Росатому, и S7. Возможно, это будут еще институты развития или банки, потому что нужны деньги", - уточнил он.

По словам Борисова, запуски с космодрома не приведут к недостаточной загруженности космодрома Восточный в Амурской области. "Нет, совершенно не означает", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, означает ли начало запусков с "Морского старта", что Восточный будет недозагружен.

"У нас на Восточном [планируется] старт "Ангары" и "сверхтяж" (ракета-носитель сверхтяжелого класса - прим. ТАСС) будут, и [уже запускаются] "Союзы-2", - отметил вице-премьер.

"Союз-5"

Запуски с плавучего космодрома будут осуществляться с помощью перспективных ракет-носителей "Союз-5". "Сегодня есть еще технические вопросы, связанные с перспективной ракетой-носителем "Союз-5". Без доработки или с обработками он встанет на этот стартовый стол", - сказал Борисов.

"Я должен получить заключение [экспертной комиссии] на дополнение к эскизному техническому проекту по "Союзу-5", как он "сядет" на этот "Морской старт", - добавил он.

Вице-премьер отметил, что часть пусков с "Морского старта" должна выполняться по госпрограммам, часть - по коммерческим, желательно, по словам Борисова, в процентном соотношении пятьдесят на пятьдесят. При этом он уточнил, что пуски с плавучего космодрома могут быть не только для российских заказчиков. "Пуски не только российские, мы открыты [для зарубежных заказчиков]", - сказал зампред правительства.

По его словам, "Союз-5" является модернизированным вариантом российско-украинской ракеты "Зенит", которая ранее использовалась для запусков с "Морского старта". "По своим массогабаритным характеристикам она [ракета "Союз-5"] просто имеет лучшую грузоподъемность", - уточнил Борисов.

Работа экспертной комиссии

Экспертная комиссия по восстановлению плавучего космодрома должна завершить работу в ближайшее время и представить отчет.

"Моим распоряжением создана экспертная комиссия, которая состоит из многих рабочих групп, там есть моряки, судостроители, которые отвечают за возможность восстановления "Морского старта", определяют, что нужно сделать, какие мероприятия, какие деньги, пусковики, ракетостроители. Это всеобъемлющая экспертная группа, которая должна завершить свою работу в ближайшее время", - сказал Борисов.

В июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своей колонке в журнале Forbes сообщал, что российским специалистам придется приложить значительные усилия, чтобы вернуть дееспособность плавучему космодрому "Морской старт". По словам главы Роскосмоса, перед его передачей компании S7 все оборудование управления космическим пуском "буквально с мясом было выдрано". В конце апреля совладелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев в интервью изданию "Коммерсантъ" сообщил, что проект "Морской старт", командное судно и платформа которого в марте завершили перебазирование на Дальний Восток, заморожен "до лучших времен".



О "Морском старте"

Плавучий космодромом "Морской старт" состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит".

В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Весной этого года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов на Дальний Восток. Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур, а пусковая платформа Odyssey прибыла в порт 30 марта.

Источник: ТАСС