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Общество / Стиль жизни

О заигрывании с темными силами рассказала эзотерик на примере российских звезд. Как не умирать молодыми?

12:55 25.08.2020 Фото: Flickr
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Отечественным звездам нужно сохранить человеческую природу и не идти на поводу у эпатажа, объяснила эзотерик Марианна Абравитова, комментируя участь печально известного "Клуба 27".

О заигрывании с темными силами рассказала эзотерик на примере российских звезд. Как не умирать молодыми?
Стоит тщательно подбирать слова и способ выражения своих эмоций

Абравитова считает, что прежде всего нельзя обращаться к темным силам путем заигрывания с модными сейчас мистическими мотивами.

"Надо быть нормальным человеком, который имеет человеческую природу. А то у нас тенденция такая — сатанизм, дьяволизм, заигрывание с темными силами. Якобы это очень модно, оригинально, но, на самом деле, нужно этого избегать. Лучше оставаться людьми и на стороне света. Не надо заигрывать, даже ради эпатажа, ни с названиями, ни с цифрами, ни с датами. Как говорится, береженого бог бережет", — рассказала эзотерик.

По ее мнению, творчество неразрывно связано с событиями, которые происходят в жизни человека. Стоит тщательно подбирать слова и способ выражения своих эмоций. Иначе это приведет к непоправимым последствиям.

"Нужно следить за тем, что Вы поете и какие стихи сочиняете. Потому что те музыканты и поэты, у которых много было написано о смерти и суициде, долго и не жили. Есенин, Маяковский любили позаигрывать с этими вещами. Где они теперь? Смерть у нас всегда за спиной. Просто не нужно идти назад, нужно идти вперед. Жизнь будет справедлива. Что вложишь — то и получишь. И если человек вкладывается туда "назад", в смерть, то дары смерти ему и будут обеспечены", — предостерегает Абравитова.

Источник: nation-news

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