Никогда не связывайтесь с этими 3 знаками зодиака, если не хотите заиметь себе врагов. Дружить с ними неприятно, а заводить отношения опасно

Если вы хотите избежать стресса, споров и конфронтации, вы должны быть осторожны, чтобы не попасть в окружение к этим трем знакам зодиака. Если они преследуют вас, то все, что вам нужно сделать, это «бежать» куда подальше.

Кто бы ни общался с ними, обычно проигрывает

Телец

Этот знак зодиака может сильно гневаться, но никогда не признает этого. Разъясняющие разговоры, в которых недопонимание могло бы быть устранено, вряд ли возможны с Тельцом. Он вообще никогда не признается, что у вас проблемы. Но вы можете почти ощутить напряжение между вами. Люди, рожденные Тельцами, часто проявляют свой гнев через пассивно-агрессивное поведение - противнику никогда не следует обращать на это внимание.

Рак

Если бы это не было так напряженно, было бы почти интересно: когда у Рака возникают проблемы с человеком, он переключается в режим драмы. Он - вихрь эмоций, который совершенно не соответствует действительности. Как цель (или жертва) этого знака зодиака, вы иногда даже не понимаете, что происходит. От злых и укоризненных сообщений в WhatsApp до слезливых и проясняющих слов за бокалом вина до обиженных и неприятных сплетен за вашей спиной - все возможно и все это всего за один день. Рак держит вас в ловушке своих собственных негативных эмоций, и вы не можете отделаться от него, пока он не займет ваше место кем-то другим.

Скорпион

Если Скорпион не находит решения проблемы даже после многократных усилий, а его партнер по-прежнему ведет себя неправильно, то срабатывает переключатель, и Скорпион переходит в оборонительную позицию атаки. Теперь вам следует бежать, иначе скорпион укусит и вы больше ничего не сможете сделать. Кстати, это укус не только больно, но и окончательно. После этого пути назад нет, и вы умерли для него раз и навсегда.

Источник: freundin