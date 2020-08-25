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Отключат воду на 9 улицах микрорайона Южного в Бердске 26 августа. Узнайте, кому "повезло"

15:39 25.08.2020
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Холодненькая исчезнет с 9 до 17 часов. КБУ просит запастись водой.

Отключат воду на 9 улицах микрорайона Южного в Бердске 26 августа. Узнайте, кому повезло
Воду отключат

В связи с выявленным дефектом запорной арматуры Д-300 мм в смотровом колодце на пересечении ул.Поэта Сорокина и ул.Взлётная в Бердске ,будет прекращена подача холодной воды на нескольких улицах:

- ул.п.Сорокина от ул.Рогачёва до ул.Лунной;

- ул.Полярная от п.Сорокина до ул.Белокаменной;

- ул.Взлётная от ул.п.Сорокина до ул.Российской;

- ул.Белокаменная от ул.Взлётной до ул.к.Горохова;

- ул.Вербная,

- пер.Уютный, пер.Олимпийский, пер.Утренний, пер.Вербный,

- ул. Купца Горохова, 22 (школа).

Воды не будет 26 августа, с 9 до 17 часов. КБУ просит запастись водой.

Подвоз воды будет организован.

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