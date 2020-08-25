За возгорание на Хилокской мусорной свалке возбудила дела прокуратура Новосибирска

Природоохранный прокурор считает, что муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство", эксплуатирующее полигон, нарушило правила обращения с отходами. Дам от свалки накрывал Бердск.

Дым от пожара на свалке в Новосибирске травит жителей мегаполиса и Бердска

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту возгорания на полигоне ТКО «Левобережный». Об этом 25 августа сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Установлено, что МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство», эксплуатирующее полигон ТКО «Левобережный», не приняло своевременные и надлежащие меры для недопущения возгорания отходов производства и потребления.

В целях устранения выявленных нарушений закона природоохранной прокуратурой директору предприятия внесено представление, в отношении МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» и должностного лица предприятия возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

Рассмотрение актов реагирования прокуратурой контролируется.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мусорный полигон возле Хилокского рынка горел неделю в начале августа. Очевидцы делились фото и видео, рассказывая, как задыхается от гари и вони все левобережье столицы Сибири. Дым от свалки доходили до Бердска, создавая проблемы его жителям.