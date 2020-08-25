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Снизил ставку для студентов-платников по образовательному кредиту до 3% Мишустин

19:50 25.08.2020 Фото: pixabay.com
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Срок погашения образовательного кредита увеличивается с 10 до 15 лет после завершения льготного периода, что позволит снизить размер ежемесячных выплат.

Снизил ставку для студентов платников по образовательному кредиту до 3% Мишустин
Правительство снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Студентам, обучающимся на платной основе, будет доступен образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустинт 25 августа. Решение принято по поручению президента России.

Ранее ставка по займу превышала 8%. Новые правила также расширяют льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения. Это даёт выпускнику возможность найти подходящую работу и не испытывать при этом чрезмерной финансовой нагрузки.

Срок погашения образовательного кредита увеличивается с 10 до 15 лет после завершения льготного периода, что позволит снизить размер ежемесячных выплат.

Кроме того, ставку 3% можно распространить на кредит, полученный до вступления постановления в силу. Для этого необходимо подать заявление в банк.

Во время обучения и льготного периода студенты, оформившие заём, выплачивают только проценты по нему. Смягчение условий программы сделает образовательные кредиты более доступными, что в свою очередь поможет получить высшее и среднее профессиональное образование ещё большему числу граждан.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 26 февраля 2018 года №197.

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