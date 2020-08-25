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Какие дороги отремонтируют на деньги "Народного бюджета" в Бердске?

20:13 25.08.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Чиновники отчитались о дорожном ремонте 2020 с перечислением улиц. А вот убитые Черемушную и Промышленную перенесли на 2021 год.

Какие дороги отремонтируют на деньги Народного бюджета в Бердске?
Начальник отдела контроля "УЖКХ" Евгений Крашенинников рассказал о ремонте дорог в рамках "Народного бюджета"

Начальник отдела контроля и качества "Управления жилищно-коммунального хозяйства" Бердска Евгений Крашенинников рассказал о дорогах, которые будут отремонтированы в рамках проекта "Народный бюджет".

Сейчас проходит аукцион, и в начале сентября определится подрядчик. Ремонтировать будут дороги на улицах Комсомольская (от Горького до Лелюха, и от Первомайской до Ленина), Боровая (от Павлова до храма), Рогачева (от Боровой до Красной Сибири), Островского (неотремонтированный участок), Красноармейская (от Павлова до Советской). Работы закончатся до конца сентября.

Также Евгений Крашенинников сказал, что ремонт дороги на улице Черемушная (от Лунной до Раздольного) начнется в следующем году. На улице Промышленной идет аварийный ремонт. В следующем году начнется текущий ремонт дороги – снимут старый асфальт и произведут укладку нового, сообщает пресс-центр мэрии Бердска.

В этом году в Бердске было заасфальтировано 35 000 кв. м дорог. На асфальтирование было потрачено 30 млн рублей. Дороги в частном секторе были засыпаны 3400 тоннами щебня.

Укладка асфальта была выполнена: на улицах Кирова возле школы №8, Пушкина в районе дома № 166, Верхняя, Новосибирская, Попова в районе Совкомбанка, Комсомольская, Морская, Боровая от Красной Сибири до Павлова, Павлова от Боровой до Красноармейской, Красноармейская от Павлова до Рогачева, Полевая в районе городского кладбища, на пересечении Красноармейской и Рогачева, на дороге к Чайке.

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