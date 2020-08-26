Трудно зарулить? Приняты новые размеры парковочных мест

Ставить машины на паркинги у некоторых магазинов бывает опасно. Там настолько узко, что пассажиры соседних машин норовят ударить припаркованные рядом автомобили дверями. Кроме того, есть риск повреждения бамперов при выезде с парковочных мест.

Владелец объекта недвижимости выбирает сам, какой паркинг организовать

Какими должны быть паркинги рядом с супермаркетами по закону и куда жаловаться, если требования строительных норм не соблюдены, рассказывает член Ассоциации юристов России (АЮР) Карен Погосов.

Размеры машиноместа

Согласно статье 12 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», парковка общего пользования может быть размещена на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту, либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых пространств.

Назначение и вместительность парковок общего пользования определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Чтобы машиноместо было комфортным и удобным, были разработаны санитарные нормы и специальный ГОСТ, в котором ранее было прописано, что минимальной шириной места для стоянки является 2,3 метра, а вот длина места — на уровне 5 метров.

В 2020 году в законодательство, касающееся парковочных автомобильных мест, внесены изменения, в которых были уточнены габариты паркингов. Минимальные размеры машиноместа теперь составляют 5,3х2,5 м. Максимально допустимые размеры машиноместа — 6,2х3,6 м.

Владелец объекта недвижимости выбирает сам, какой паркинг организовать. Если анализ транспортной ситуации показывает, что чаще всего в магазин приезжают на больших внедорожниках или фургонах, то строятся более просторные площадки. Они позволяют оставлять между машинами пространство свыше 0,5 метра, которое необходимо для открытия дверей.

Способ парковки

Экономия свободного пространства на паркинге зависит от способа расположения парковочных мест.

При параллельной парковке по нормативам занимаемая машиной площадь составляет 17-18 м2. Однако сложность для водителя представляет сам процесс парковки. В нее трудно зарулить.

Вариант перпендикулярной парковки позволяет наиболее рационально использовать площадь площадки. В этом случае потребуется всего 13,25 м2 на каждый автомобиль, однако возникают сложности с посадкой и высадкой пассажиров. Они могут ударить дверями соседние машины.

Понятие «елочная» парковка подразумевает, что машины располагаются под углом к проезжей части. У этого способа есть ряд преимуществ. Открывать и закрывать двери гораздо удобнее; нет никаких проблем с заездом и выездом. Минимальный размер машиноместа на парковке этого типа составляет 18 м2.

Парковочные места у супермаркетов и магазинов

Необходимое количество мест на стоянке магазинов и торговых центров определяется из расчета 1 машиноместо на 15-25 м2 торговой площади. Такой норматив существует в Москве. Для более точного расчета производится корректировка, учитывается тип магазина (торгового центра) и особенности посещения его автомобилистами.

На количество мест влияют размер торговой площади и специализация магазина. Для крупных торговых предприятий количество парковочных мест может быть увеличено, например до показателя 1 место на 10-15 м2 торговой площади.

Наличие в торговом центре предприятий, притягивающих большое количество покупателей и задерживающих посетителей внутри на значительное время, требует большего количества парковочных мест. Такими предприятиями являются, например, кинотеатр, рестораны, спортивные и развлекательные заведения.

Магазин может испытывать значительные пиковые нагрузки — наплыв конечных потребителей или покупателей-профессионалов. Поэтому в это время стоянка магазина должна вместить всех желающих, иначе покупатели, пару раз не найдя места на парковке, приучатся ездить в другие магазины.

При существенной удаленности супермаркета от жилых или офисных районов, станций и путей движения общественного транспорта количество парковочных мест может быть увеличено. Очевидно, что, когда в магазин трудно или невозможно попасть пешком или на автобусе, туда все поедут на своих машинах.

Куда жаловаться, если парковки не соответствуют стандартам?

В этом случае можно обращаться в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с письменным заявлением и подтверждением несоответствия, а также в прокуратуру и суд.

Источник: АиФ