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Водители перечислили 5 самых популярынх автоподстав

10:04 26.08.2020 Фото: www.publicdomainpictures.net
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Стоит зазеваться на дороге и рядом могут оказаться аферисты. Как они действуют?

Водители перечислили 5 самых популярынх автоподстав
Автомошенники не дремлют

Самая популярная история у мошенников на дороге — задетое зеркало. По задумке, автовладелец сначала слышит удар по кузову, а затем его догоняет машина с разбитым зеркалом, передает News.ru.

При этом «задетый» утверждает, что автовладелец ударил его, и показывает на своём авто схожие следы краски, пишет портал Autonews. Главная задача мошенника — уговорить жертву «всё решить» без помощи полиции. Так он вынуждает жертву заплатить за ремонт. Здесь эксперты советуют не сдаваться и оформить ДТП по всем правилам. Зачастую выясняется, что автовладелец никого не ударял, а краска — это быстро оставленные следы мела.

Сбитый пешеход — ещё одна инсценировка жуликов. Они бросаются под колёса авто у тротуара или пешеходного перехода и запугивают автолюбителя вызовом сотрудника ГИБДД. Тут лучше всего позвонить самому и в скорую, и в полицию. Как правило, мошенники в этом случае убегают.

Парковки торговых центров — самое излюбленное поле действия мошенников. К уже стоящей машине жертвы подгоняется заранее «битый» автомобиль, затем предлагается быстро решить вопрос и разъехаться. Главная цель жуликов — вымогать деньги у жертвы в дальнейшем, шантажируя его жалобой, что он покинул место ДТП. В этом случае лучше всего найти свидетелей, узнать о наличии камер на парковке, снять происходящее на телефон и не покидать место происшествия без официального оформления ДТП.

«Охотники за нарушителями» — ещё один вид аферистов. Они заранее подготавливают машину с уже испорченными дорогими вещами, например антиквариатом, провоцируют аварию там, где автомобилисты чаще всего нарушают правила: объезд по обочине или пересечение разделительной полосы. Затем жертве предъявляют битые вещи и грозят судом. Лучше всего в этом случае согласиться на суд и не отдавать деньги.

Новый способ жульничества — блокировка колёс или двери с оставленными номерами телефонов. За снятие замка преступники просят определённую сумму. Здесь лучше всего установить в машину видеорегистратор и оставлять её на охраняемой парковке.

Источник: 125 регион

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