26.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Его представляли в Париже: Фортепиано для института благородных девиц хранится в музее Бердска

15:45 26.08.2020, Галина Панчева Фото: бердского городского музея
0

Музыкальный инструмент произвели в конце XIX века в Польше, 12 лет назад пианино подарили бердскому музею. Доподлинно не известно, как оно из Европы попало в Сибирь.

Его представляли в Париже: Фортепиано для института благородных девиц хранится в музее Бердска
На фортепиано играло несколько поколений музыкантов

Уникальное пианино «Ян Кернтопф и сын», выпущенное в конце 19 столетия, хранится в музее Бердска.

В XIX веке музицирование стало популярной практикой проведения досуга, а музыкальные инструменты - традиционным элементом убранства гостиной. В самой заштатной провинции дворянских детей учили основам музыкальной грамоты и игры на клавикорде, фортепиано, струнных инструментах. В течение первой половины XIX века формируется и новая порода российского купечества с потребностью в богатой интеллектуальной жизни.

Распространение фортепианного музицирования способствовало популяризации фортепиано и как следствие, возрастал спрос на музыкальные инструменты.

В этот период происходит стремительное развитие производства фортепиано в России. Российские мастера перенимают и успешно адаптируют лучшие европейские модели. Только в Петербурге в конце XIX века насчитывалось 60 фортепианных фабрик. Были фабрики в Москве и Варшаве. Одной из них была польская фортепианная фабрика, основанная Яном Кернтопфом в 1839-1840 году под именем Ян Кернтопф.

В 1878 году старший сын Яна, Эдвард, присоединился к компании отца со своим финансовым вкладом, с тех пор компания носила имя «Ян Кернтопф и сын». В 1880 году на фабрике работало 30 человек для производства 100 инструментов в год. Половину инструментов продавали за границу.

Инструменты этой фирмы получили высшие награды на выставках в Киеве, Варшаве, Москве, Париже, Нижнем Новгороде. В 1887 году фирма, уже являющаяся поставщиком для Александринского-Мариинского института благородных девиц, стала официальным поставщиком для Варшавского музыкального института. В 1900 году «Ян Кернтопф и сын» также стал поставщиком для киевского отделения Императорского музыкального общества и правительственных театров в Варшаве.

Инструменты Кернтопф были одними из самых известных и ценных. Многие сохранились до наших дней в частных и музейных коллекциях.

Есть такой инструмент и в бердском городском музее. Фортепиано фирмы «Ян Кернтопф и сын» было подарено музею в 2008 году. Оно интересно не только тем, что произведено на известной в свое время фортепианной фабрике, но и тем, что было представлено на Парижской выставке в 1889 году, где получило золотую медаль (Гран-при) за концертное фортепиано и фортепиано. Открытие выставки было приурочено к государственному празднику республики – 100-летию взятия Бастилии. Это стало причиной отказа монархических правительств от официального участия в выставке. Но Россия и ряд других государств разрешили своим подданным участвовать в работе выставки в частном порядке. Всего от России было представлено 818 экспонатов, 80% были отмечены наградами. Всего выставка собрала 56 000 участников. Около 62 000 экспонатов было тематически распределено на 9 групп и 83 класса. Фортепиано «Ян Кернтопф и сын» было представлено в 13 классе – музыкальные инструменты.

Инструмент, хранящийся в бердском музее, был выпущен в 1893-1894 годах. К сожалению, истории, как инструмент из далекой Варшавы оказался в Сибири, не сохранилось.

По материалам бердского городского музея

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы часто бываете в музее?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

7 громких новинок в детективных сериалах 2020 года
16:06 26-08-2020
7 громких новинок в детективных сериалах 2020 года
Парковка на 3 тысячи рублей
16:05 26-08-2020
Парковка на 3 тысячи рублей
Отчипируют нас или нет, выяснили эксперты
16:00 26-08-2020
Отчипируют нас или нет, выяснили эксперты
Вернуть пенсию в случае недоплаты можно. Обращайтесь вплоть до Госдумы
16:00 26-08-2020
Вернуть пенсию в случае недоплаты можно. Обращайтесь вплоть до Госдумы
Кто-нибудь уже оформлял Э-ОСАГО? Я не могу!
15:59 26-08-2020
Кто-нибудь уже оформлял Э-ОСАГО? Я не могу!
10 доступных продуктов могут уберечь вас от рака. Узнай, что нужно кушать уже сегодня!
15:59 26-08-2020
10 доступных продуктов могут уберечь вас от рака. Узнай, что нужно кушать уже сегодня!
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений на сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
15:56 26-08-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений на сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Лунный календарь стрижки ногтей в сентябре 2020 года поможет укрепить состояние ногтевой пластины и избавиться от ломкости
15:54 26-08-2020
Лунный календарь стрижки ногтей в сентябре 2020 года поможет укрепить состояние ногтевой пластины и избавиться от ломкости
БердскКак борются с COVID-19 на вокзале Бердска, рассказали РЖД
15:54 26-08-2020
Как борются с COVID-19 на вокзале Бердска, рассказали РЖД
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
15:53 26-08-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников