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Пугают адом на митинге в защиту Лукашенко в Белоруссии. Смотрите видео

12:14 26.08.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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"Товарищи, если мы не поддержим нашего президента, наши родственники не примут нас на небесах", - говорит митингующая.

Пугают адом на митинге в защиту Лукашенко в Белоруссии. Смотрите видео
Митинги не прекращаются в Белоруссии

На митинге в защиту Лукашенко пугают адом. Видео с этими фразами опубликовал канал Baza Telegram.

- Товарищи, если мы не поддержим нашего президента, наши родственники не примут нас на небесах, мы будем все в аду, - пишет канал.

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