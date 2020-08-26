Пугают адом на митинге в защиту Лукашенко в Белоруссии. Смотрите видео

"Товарищи, если мы не поддержим нашего президента, наши родственники не примут нас на небесах", - говорит митингующая.

Митинги не прекращаются в Белоруссии

На митинге в защиту Лукашенко пугают адом. Видео с этими фразами опубликовал канал Baza Telegram.

- Товарищи, если мы не поддержим нашего президента, наши родственники не примут нас на небесах, мы будем все в аду, - пишет канал.