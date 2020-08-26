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Инженерку и офицерку узаконили для женщин в списке профессий на Украине

18:32 26.08.2020 Фото: Википедии
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Украинская работница может потребовать при внесении записи в кадровую документацию использовать феминитив: пожарная, станочница, социологиня.

Инженерку и офицерку узаконили для женщин в списке профессий на Украине
На Украине узаконили инженерок и социологинь

На Украине официально разрешили использовать феминитивы в качестве названия профессий в кадровой документации, сообщает Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

Согласно документу, названия профессий в классификаторе приводятся в мужском роде за исключением тех, что используются исключительно в женском: нянька, горничная, швея.

Однако работница может потребовать при внесении записи в кадровую документацию использовать феминитив. В приказе приводятся примеры женских вариантов названий профессий: инженерка, станочница широкого профиля, социологиня.

Еще в 2018 году Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обязала пресс-службу использовать феминитивы. Был издан специальный словарь, включающий такие наименования профессий, как спасательница, пожарная, пресс-офицерка, передает Страна.уа.

Кроме того, в мае 2019 года сообщалось, что министерство образования и науки Украины приняло новые нормы правописания, которые узаконивают использование феминитивов. В качестве примеров приводились такие слова, как поэтка, членкиня и критикесса.

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