26.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Вину за кражу 25 млн рублей из банка свалил на кассиршу ее муж в Башкирии

21:52 26.08.2020 Фото: СКР
0

Луиза Хайруллина узнала в суде, что муж, ради которого она пошла на преступление, предал ее у всех на глазах. Марат обещал завязать с азартными играми, но так и не сделал этого.

Вину за кражу 25 млн рублей из банка свалил на кассиршу ее муж в Башкирии
Муж башкирской кассирши свалил вину за кражу 25 млн рублей на жену

В Башкирии началась основная фаза громкого процесса по делу супругов Хайруллиных, которые украли из банка 25 млн рублей. Сегодня Луиза Хайруллина узнала, что муж, ради которого она пошла на преступление, предал ее у всех на глазах, передает НТВ.

Муж Луизы Хайруллиной Марат попросил судью не рассматривать его в качестве организатора криминальной схемы, по сути переложив всю вину за случившееся на супругу.

Между тем давно известно, что Марат увлекался азартными играми. Чтобы рассчитаться с долгами, супруги продали квартиру и машину. На долги мужа уходила и вся зарплата Луизы — она работала старшим кассиром. Помогал с деньгами и ее отец — делал все, чтобы семья ни в чем не нуждалась.

Пенсионера Хайруллины в криминальные планы не посвящали. О том, что дочь, зять и внучки бесследно исчезли с похищенными деньгами, он узнал от следователей. И он же помог отыскать первую зацепку в деле. Нашел их автомобиль в своем гараже. В багажнике были вещи и постельное белье. Тогда стражи прядка и заподозрили, что беглецы не покидали страну. Вместо этого, пытаясь замести следы, они скрылись в одном из спальных районов Казани.

Пока Луиза Хайруллина находилась в СИЗО, отец ни разу не пришел ее навестить. Сегодня в суде они снова встретились — впервые за долгое время. Пенсионер признался, что не ожидал такого поступка от дочери, которая всегда была его любимицей.

Рамиль Муллахметов, отец: «Моя надежда была, я ей во всем доверял. И не только я. Родственники чуть не упали, когда узнали о случившемся. Сказали: нет-нет, это не она».

Зато о зяте отозвался совсем иначе. В последнее время они не ладили, все чаще возникали ссоры, доходило даже до рукоприкладства. Но ради внучек пенсионер старался наладить отношения. А девочки так скучали по деду, что, несмотря на запреты родителей, набрали его номер телефона из Казани. Так следователи смогли установить, где скрываются беглецы. Сейчас дети живут с Маратом (он все еще под домашним арестом), но вскоре их планируют передать под опеку бабушки.

Марат обещал завязать с азартными играми, но так и не сделал этого. В итоге все похищенные деньги ушли на оплату долгов. Но Луиза с этим смирилась. Как и с неожиданным заявлением супруга в суде. Женщина очередной раз отметила, что она, в отличие от Марата, свою вину полностью признает.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет одна отдуваться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вину за кражу 25 млн рублей из банка свалил на кассиршу ее муж в Башкирии
21:52 26-08-2020
Вину за кражу 25 млн рублей из банка свалил на кассиршу ее муж в Башкирии
Самое сильное женское имя: у него мощная энергетика и носительница всегда побеждает. Это ты? 45
21:45 26-08-2020
Самое сильное женское имя: у него мощная энергетика и носительница всегда побеждает. Это ты?
Голикова Путину: Снизилось в 54 раза заражение COVID-19 с марта в России 1
21:41 26-08-2020
Голикова Путину: Снизилось в 54 раза заражение COVID-19 с марта в России
Подробный календарь церковных праздников на август 2020 года 7
21:40 26-08-2020
Подробный календарь церковных праздников на август 2020 года
Выплата 10 000 руб. от Путина в августе 2020: что известно и как будут идти сборы к школе 193
21:40 26-08-2020
Выплата 10 000 руб. от Путина в августе 2020: что известно и как будут идти сборы к школе
БердскВыплата 10 000 рублей: Когда выплатят деньги от Путина на детей в августе 2020 , стало известно 27
21:40 26-08-2020
Выплата 10 000 рублей: Когда выплатят деньги от Путина на детей в августе 2020 , стало известно
Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия 54
21:37 26-08-2020
Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия
Топ-5 российских актрис, которые не стесняются сниматься голыми 11
21:36 26-08-2020
Топ-5 российских актрис, которые не стесняются сниматься голыми
Детальный лунный денежный календарь на август 2020: В какие дни возвращать долги, пересчитывать деньги и брать кредит
21:35 26-08-2020
Детальный лунный денежный календарь на август 2020: В какие дни возвращать долги, пересчитывать деньги и брать кредит
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей 6
21:34 26-08-2020
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей