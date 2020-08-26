Вину за кражу 25 млн рублей из банка свалил на кассиршу ее муж в Башкирии

Луиза Хайруллина узнала в суде, что муж, ради которого она пошла на преступление, предал ее у всех на глазах. Марат обещал завязать с азартными играми, но так и не сделал этого.

Муж башкирской кассирши свалил вину за кражу 25 млн рублей на жену

В Башкирии началась основная фаза громкого процесса по делу супругов Хайруллиных, которые украли из банка 25 млн рублей. Сегодня Луиза Хайруллина узнала, что муж, ради которого она пошла на преступление, предал ее у всех на глазах, передает НТВ.

Муж Луизы Хайруллиной Марат попросил судью не рассматривать его в качестве организатора криминальной схемы, по сути переложив всю вину за случившееся на супругу.

Между тем давно известно, что Марат увлекался азартными играми. Чтобы рассчитаться с долгами, супруги продали квартиру и машину. На долги мужа уходила и вся зарплата Луизы — она работала старшим кассиром. Помогал с деньгами и ее отец — делал все, чтобы семья ни в чем не нуждалась.

Пенсионера Хайруллины в криминальные планы не посвящали. О том, что дочь, зять и внучки бесследно исчезли с похищенными деньгами, он узнал от следователей. И он же помог отыскать первую зацепку в деле. Нашел их автомобиль в своем гараже. В багажнике были вещи и постельное белье. Тогда стражи прядка и заподозрили, что беглецы не покидали страну. Вместо этого, пытаясь замести следы, они скрылись в одном из спальных районов Казани.

Пока Луиза Хайруллина находилась в СИЗО, отец ни разу не пришел ее навестить. Сегодня в суде они снова встретились — впервые за долгое время. Пенсионер признался, что не ожидал такого поступка от дочери, которая всегда была его любимицей.

Рамиль Муллахметов, отец: «Моя надежда была, я ей во всем доверял. И не только я. Родственники чуть не упали, когда узнали о случившемся. Сказали: нет-нет, это не она».

Зато о зяте отозвался совсем иначе. В последнее время они не ладили, все чаще возникали ссоры, доходило даже до рукоприкладства. Но ради внучек пенсионер старался наладить отношения. А девочки так скучали по деду, что, несмотря на запреты родителей, набрали его номер телефона из Казани. Так следователи смогли установить, где скрываются беглецы. Сейчас дети живут с Маратом (он все еще под домашним арестом), но вскоре их планируют передать под опеку бабушки.

Марат обещал завязать с азартными играми, но так и не сделал этого. В итоге все похищенные деньги ушли на оплату долгов. Но Луиза с этим смирилась. Как и с неожиданным заявлением супруга в суде. Женщина очередной раз отметила, что она, в отличие от Марата, свою вину полностью признает.