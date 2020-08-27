27.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Накроет по полной: Мощная магнитная буря 29 августа 2020 года сильно подействует на самочуствствие людей

17:00 27.08.2020 Фото: wikimedia.org
0

В этот день возможен сильный упадок сил, головные боли и мигрени, обострение психических и хронических болезней, могут возникнуть проблемы со сном. 30 августа буря станет слабее, но плохое самочувствие люди также смогут почувствовать.

Накроет по полной: Мощная магнитная буря 29 августа 2020 года сильно подействует на самочуствствие людей
В конце августа Землю накроет сильная магнитная буря, которая доставит неприятности всех людям

В конце августа Землю накроет сильная магнитная буря, которая доставит неприятности всех людям. Специалисты отмечают, что головные боли, ухудшение самочувствия, раздражительность и упадок сил возможны даже у тех, кто не склонен к метеочувствительности.

По данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сильная и затяжная магнитная буря начнется 29 августа и будет длиться до конца месяца. Самым тяжелым днем для состояния здоровья человека будет именно 29 августа.

В этот день возможен сильный упадок сил, головные боли и мигрени, обострение психических и хронических болезней, могут возникнуть проблемы со сном. 30 августа буря станет слабее, но плохое самочувствие люди также смогут почувствовать.

Чтобы минимизировать воздействие вспышки на солнце, эксперты рекомендуют:

Избегать нахождения на открытом солнце в его активное время, прогулки лучше совершать утром или вечером. А по возможности – провести этот день за городом, в тени.

Утром нужно сделать зарядку, а потом – контрастный душ. Вечером можно принять расслабляющую ванную.

Питаться нужно полноценно, пить достаточное количество воды, исключить сладкую и соленую пищу, алкоголь.

Людям с хроническими заболеваниями ограничить активность, больше отдыхать, а под руками держать необходимые лекарства.

Источник: ria-m.tv

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Обычно заранее чувствуете приближение магнитных бурь или день в день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

18 лет дали за пособничество банде Шамиля Басаева жителю Нальчика
17:30 27-08-2020
18 лет дали за пособничество банде Шамиля Басаева жителю Нальчика
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"
17:24 27-08-2020
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Бердск"Лужи на ламинате - такое себе удовольствие": Учится модному сквирту и хвастается этим девушка в Бердске
17:24 27-08-2020
БердскЕсть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
17:21 27-08-2020
Есть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора
17:15 27-08-2020
МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора
БердскТруп сдохшей собаки вонял хлеще фекалий при аварии на КНС у ТЦ «Орбита» в Бердске
17:15 27-08-2020
Труп сдохшей собаки вонял хлеще фекалий при аварии на КНС у ТЦ «Орбита» в Бердске
Бани из бруса: плюсы и минусы
17:09 27-08-2020
Бани из бруса: плюсы и минусы
Из какого материала строить баню?
17:08 27-08-2020
Из какого материала строить баню?
БердскРабота в Бердске: Оператора станков на зарплату 80 000 руб. срочно ищет компания
17:08 27-08-2020
Работа в Бердске: Оператора станков на зарплату 80 000 руб. срочно ищет компания
По каким критериям стоит выбирать торговое оборудование для магазина?
17:06 27-08-2020
По каким критериям стоит выбирать торговое оборудование для магазина?