Нет обжорству! 7 способов умерить аппетит и кушать меньше привычного

Когда вы кладете меньше на ложку или вилку, вы больше времени тратите на пережевывание еды —и это может помочь вам меньше есть и получать больше удовольствия от того, что вы кладете в рот.

Часто перекусы происходят из-за скуки, усталости, беспокойства, жажды, счастья или грусти

Если вы когда-либо садились на диету и чувствовали, что вам не хватает самоконтроля, чтобы есть меньше, не беспокойтесь: мы о вас позаботимся. Главное — придерживаться определенных правил!

Чуть ниже вы найдете подтвержденные исследованиями рекомендации, которые помогут вам добиться успеха в снижении калорийности и похудении. Красивое тело и здоровый организм — это вполне достижимые цели!

Прислушивайтесь к себе, когда жуете

Звучит странно, но согласно одному исследованию, когда люди естественным образом обращают внимание на звук жевания, они едят меньше. Участники исследования, которые ели в наушниках, воспроизводящих шум с разной громкостью, съедали немного больше тех, кто ел в тишине.

Не забывайте пить воду

Между мозгом и желудком есть прямая взаимосвязь. Тем не менее, человеческому мозгу трудно отличить голод от жажды, поэтому мы часто тянемся за едой, когда на самом деле просто испытываем жажду.

Старайтесь выпивать не менее 2 л воды в день (не считая той, что выпиваете в тренажерном зале), чтобы сигналы голода были громкими и четкими.

Ешьте завтрак одного размера каждое утро

Порция вашего завтрака всегда должна быть одинаковой. Затем, исходя из того, что и как вы едите в течение оставшейся части дня, соответствующим образом скорректируйте свой ужин.

Откусывайте небольшие кусочки

Когда вы кладете меньше на ложку или вилку, вы больше времени тратите на пережевывание еды —и это может помочь вам меньше есть и получать больше удовольствия от того, что вы кладете в рот.

Ешьте растительный белок хотя бы раз в день

Орехи, семена, бобовые, хумус и эдамаме являются качественными источниками белка, а также содержат клетчатку. И белок, и клетчатка помогают дольше сохранять чувство сытости. И помните, клетчатка отсутствует в большинстве источников животного белка.

Выбирайте простые блюда

Если в блюде слишком много вкусов, текстур или компонентов, это может привести к неосознанному перееданию. Исследования подтверждают это предположение!

Питайтесь осознанно

Часто перекусы происходят из-за скуки, усталости, беспокойства, жажды, счастья или грусти — все это примеры причин, по которым мы направляемся в магазин или кафе, не чувствуя при этом голода. Если вы обнаружите, что перекусываете слишком часто, используйте 20-минутный "период ожидания", во время которого вы сможете оценить сигналы голода. Спросите себя: я ем это потому, что голодна, или потому, что [заполните поле]?

Источник: hochu.ua