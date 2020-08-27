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Что даст нарисованный знак бесконечности в кошельке? Почему его нужно нарисовать каждому?

13:49 27.08.2020 Фото: pxhere.com
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Данный знак способен положительно влиять на любое пространство, в котором он будет находиться. Этот знак может быть усилителем для любого ритуала, действия, даже мысли.

Что даст нарисованный знак бесконечности в кошельке? Почему его нужно нарисовать каждому?
Этот знак приумножает любую положительную энергию, а отрицательную он преобразует в положительную

Символ бесконечности несет большую силу и способен мощно воздействовать на человека. Читай статью, чтобы узнать, почему он должен стать твоим личным талисманом.

Символ бесконечности — один из древнейших символов. Его используют во многих культурах и магических практиках. Он может служить усилителем любых энергетических воздействий, может преобразовывать энергию в позитивную и давать силу.

Этот символ используют для гармонии и баланса. Символ бесконечности представляет собой число восемь— это число считается особенным и является числом посвященных. В Китае, например, восемь символизирует богатство и процветание.

Зачем рисовать знак бесконечности в кошельке по фен-шуй?

В фен-шуй символ бесконечности используют для гармонизации пространства, усиления жизненной энергии Ци в жилище. Можно даже сказать, что сама по себе энергетика знака очень мощная.

Данный знак способен положительно влиять на любое пространство, в котором он будет находиться. Этот знак может быть усилителем для любого ритуала, действия, даже мысли.

Допустим, если изобразить знак бесконечности в кошельке, то он усилит энергию денег. Если нарисовать его в блокноте-органайзере, то все записанные дела будут приводить к успеху, а если его разместить в спальне, то он усилит любовь супругов.

Как еще можно использовать силу знака бесконечности?

В любом случае, если повесить этот знак в любой комнате, то он будет гармонизировать пространство. Если носить этот символ на себе, он будет давать энергию и силу, а также преобразовывать негативную энергию в позитивную. Этот знак можно рисовать на любой части тела, которая нуждается в дополнительной энергии. Например, если нужно усилить какой-то орган (легкие, сердце, ноги, плечи и так далее), то именно там можно нарисовать бесконечность.

Есть специальные украшения с этим знаком. Они тоже положительно влияют на человека.

Этот знак приумножает любую положительную энергию, а отрицательную он преобразует в положительную.

Знак бесконечности способствует бесконечному развитию.

Источник: astro.clutch.ua

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