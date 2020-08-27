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Мощный шторм с градом и ливнями придет 27 августа в Бердск

09:34 27.08.2020 Фото: pixabay.com
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Специалисты МЧС предупреждают водителей быть осмотрительнее на дорогах, так как в такую погоду вырастают риски ДТП.

Мощный шторм с градом и ливнями придет 27 августа в Бердск
Гроза близко

Штормовое предупреждение на 27 августа объявлено синоптиками; МЧС призывает водителей быть осторожнее на дорогах.

Западно-Сибирский Гидрометеоцентр предупреждает, что 27 августа Новосибирск накроют дождь, гроза и град. Столь же неприятная погода ожидается в отдельных районах области. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°C, днем +16, +21°C, — сообщает сайт ГУ МЧС по Новосибирской области.

Специалисты МЧС предупреждают водителей быть осмотрительнее на дорогах, так как в такую погоду вырастают риски ДТП: столкновения, опрокидывания, наезды на препятствие или пешеходов.

Источник: МЧС

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