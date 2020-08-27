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Путин: "Надо пристегнуться, чтобы штраф не платить". Президент за рулем "Аурус" проехал по "Тавриде"

19:57 27.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки, заявил министр транспорта.

Путин: Надо пристегнуться, чтобы штраф не платить. Президент за рулем Аурус проехал по Тавриде
В Крыму открылась трасса «Таврида», соединяющая Керчь и Севастополь, по ней уже проехал российский президент

«Надо пристегнуться, да? А то штраф придется платить»: Владимир Путин открыл в Крыму трассу «Таврида», проехав по ней на «Аурусе» 27 августа, передает журналист кремлевского пула в Твиттере.

В Крыму открылась трасса «Таврида», соединяющая Керчь и Севастополь, по ней уже проехал российский президент Владимир Путин.

«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы «Таврида». Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», — сказал министр журналистам.

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