Детальный лунный денежный календарь на август 2020: В какие дни возвращать долги, пересчитывать деньги и брать кредит

30 и 31 августа в финансовой сфере ожидаются большие успехи, особенно у людей с творческой ноткой.

Астрологи расскажут о том, как и где можно обрести финансовую удачу

Деньги нужны всем и каждому. Очень важно не только уметь их зарабатывать, но и правильно тратить. Астрологи расскажут о том, как и где можно обрести финансовую удачу. Лунный календарь направит вас по верному пути.

Ученые давно доказали, что Луна влияет на состояние людей. Более того, ее энергетика проникает в самые разные сферы нашей жизни, в том числе в сферу работы и финансов.

1, 2 августа: первые два дня августа одновременно будут двумя последними днями роста Луны. Активность светила в Козероге означает, что в этот день нельзя совершать покупки, брать деньги в долг и начинать важные дела на работе.

3, 4 августа: 3 число — Полнолуние в Водолее. Этот день нельзя назвать благоприятным, однако в этот раз полная Луна не будет опасной. Наоборот, она даст нам много сил в понедельник. 4 августа — первый день убывания Луны в том же Знаке. Этот день тоже будет не самым простым. Водолей может нарушить финансовые планы.

5, 6, 7 августа: первые по-настоящему благоприятные финансовые дни августа начнутся на убывающей Луне в Рыбах. Это идеальные дни для творчества, для начала новых дел на работе, а также для совершения покупок в интернете.

8, 9 августа: стареющая Луна в Овне приносит проблемы с деньгами и работой. Но на этот раз Луна не успеет потерять много энергии, поэтому суббота и воскресенье не будут опасными днями для покупок и вложения средств. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют больше отдыхать в эти дни.

10, 11, 12 августа: убывание лунного диска в Тельце — это идеальный период для активной работы, переговоров, получения новых знаний. Деньги в эти дни будут идти в руки трудолюбивым людям, которые знают, чего хотят от жизни.

13, 14 августа: Близнецы не очень «дружат» с убывающей Луной. Стоит больше времени уделять отдыху и как можно меньше рисковать. Деньги будут любить осторожность. Сильные заговоры на удачу помогут в работе и делах.

15, 16 августа: два идеальных дня для новых начинаний, поисков энтузиазма и вдохновения. Убывание Луны в Раке почти всегда хорошо влияет на финансовую удачу людей. Особенно это касается тех, кто умеет заводить новые знакомства и не принимает поспешных решений.

17, 18 августа: последние два дня убывающей Луны пройдут под эгидой Льва. Лучше в эти дни не переходить никому дорогу и не тратить много денег. Астрологи советуют совершать только вынужденные покупки — не спеша и без нервов.

19, 20, 21 августа: 19 число — Новолуние в Деве. Это довольно благоприятный день для новых начинаний на работе и в бизнесе. 20 и 21 августа — первые дни роста Луны. Под влиянием стихии Земли они должны пройти довольно удачно. В эти дни можно открывать новый счет в банке, покупать новую мебель, вкладываться в развитие новых навыков.

22, 23 августа: рост Луны в Весах — это благоприятное время для шопинга. Можно как следует разгуляться, но лучше не тратить больше, чем нужно. Астрологи все равно не советуют влезать в долги без надобности. Это идеальные дни для покупки дома, квартиры, машины.

24, 25 августа: активность Луны под влиянием Скорпиона — неудачное время для покупок. Деньги любят в такие дни только порядок и покой. Астрологи рекомендуют совершать необходимые покупки по карте или через приложение на телефоне. Наличные стоит держать подальше от глаз.

26, 27 августа: рост Луны в Стрельце — это благоприятное время для покупки билетов на поезд или самолет. Можно тратить средства на поездки, смену обстановки, поиск второй половинки, романтику, свидания. Также полезно будет покупать подарки близким.

28, 29 августа: снова рост Луны в Козероге. Энергия стихии Земли позитивно скажется на концентрации внимания, но негативно отразится на амбициях. Лучше в такие дни заниматься спокойной работой и осторожно вести дела, касающиеся денег.

30, 31 августа: активность Луны в Водолее поможет завершить лето и месяц на оптимистичной ноте. В финансовой сфере ожидаются большие успехи, особенно у людей с творческой ноткой.

Источник: dailyhoro.ru