Бесплатно кормят учеников 1-4 классов? При сомнении позвонить на горячую линию могут жители Бердска

Родители бердских школьников до сих пор в растерянности - надо ли им сдавать деньги на обеды. Министр образования Новосибирской области дал однозначный ответ.

Учеников начальных классов кормят бесплатно в школе горячим обедом

На особом контроле правительства Новосибирской области находится организация питания в школах. Проведен анализ и мониторинг пищеблоков, отработаны предписания Роспотребнадзора. При этом министерство образования продолжит держать на ежедневном контроле ситуацию с организацией питания. Об этом 28 августа говорили на совещание у губернатора.

Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук прокомментировал организацию горячего питания для школьников. Все обучающиеся 1-4 классов во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Новосибирской области будут обеспечены не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием.

Министерством образования региона организована работа тематической горячей линии. В министерстве образования работает тематическая горячая линия: 238-73-82, 238-73-83, 238-74-17, 238-73-85, 238-73-84.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", родители бердских школьников до сих пор в растерянности - надо ли им сдавать деньги на обеды. Директор школы №12 Ирина Ачикалова развеяла сомнения - ученики с 1 по 4 классы включительно питаются в школе бесплатно. Таков указ президента Владимира Путина.