28.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Бесплатно кормят учеников 1-4 классов? При сомнении позвонить на горячую линию могут жители Бердска

20:43 28.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Родители бердских школьников до сих пор в растерянности - надо ли им сдавать деньги на обеды. Министр образования Новосибирской области дал однозначный ответ.

Бесплатно кормят учеников 1 4 классов? При сомнении позвонить на горячую линию могут жители Бердска
Учеников начальных классов кормят бесплатно в школе горячим обедом

На особом контроле правительства Новосибирской области находится организация питания в школах. Проведен анализ и мониторинг пищеблоков, отработаны предписания Роспотребнадзора. При этом министерство образования продолжит держать на ежедневном контроле ситуацию с организацией питания. Об этом 28 августа говорили на совещание у губернатора.

Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук прокомментировал организацию горячего питания для школьников. Все обучающиеся 1-4 классов во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Новосибирской области будут обеспечены не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием.

Министерством образования региона организована работа тематической горячей линии. В министерстве образования работает тематическая горячая линия: 238-73-82, 238-73-83, 238-74-17, 238-73-85, 238-73-84.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", родители бердских школьников до сих пор в растерянности - надо ли им сдавать деньги на обеды. Директор школы №12 Ирина Ачикалова развеяла сомнения - ученики с 1 по 4 классы включительно питаются в школе бесплатно. Таков указ президента Владимира Путина.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вкусно кормят в школе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Из-за бедности тратить на услуги ЖКХ меньше на 25% стали жители Новосибирска
21:39 28-08-2020
Из-за бедности тратить на услуги ЖКХ меньше на 25% стали жители Новосибирска
Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина 47
21:38 28-08-2020
Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина
Молитва-оберег ко Пресвятой Богородице на Успение 28 августа 2020 года 3
21:35 28-08-2020
Молитва-оберег ко Пресвятой Богородице на Успение 28 августа 2020 года
Детальный лунный денежный календарь на август 2020: В какие дни возвращать долги, пересчитывать деньги и брать кредит
21:35 28-08-2020
Детальный лунный денежный календарь на август 2020: В какие дни возвращать долги, пересчитывать деньги и брать кредит
Главная молитва на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года 9
21:34 28-08-2020
Главная молитва на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков 34
21:34 28-08-2020
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 95
21:34 28-08-2020
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
Красивые поздравления в стихах на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
21:34 28-08-2020
Красивые поздравления в стихах на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит "путинское" пособие? 308
21:34 28-08-2020
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет? 1904
21:34 28-08-2020
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?