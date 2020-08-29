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Убил свою семью и сжег трупы ради квартиры главарь банды черных риелторов

13:14 29.08.2020 Фото: pixabay.com
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Мосгорсуд дал пожизненный срок Роману Миронову. Целью шайки являлась трехкомнатная квартира в доме на Измайловской площади, в которой были прописаны погибшие. Потом он ее выгодно продал.

Убил свою семью и сжег трупы ради квартиры главарь банды черных риелторов
Роман Миронов и его подельники жестоко убили семью ради квартиры

Московский городской суд вынес приговор шайке черных риэлторов, совершивших жестокое убийство семьи. На совести злоумышленников четыре жизни.

Роман Миронов застрелил свою жену, а затем организовал убийство ее матери и двоих братьев. Трупы всех четверых были сожжены на даче Миронова. Целью шайки являлась трехкомнатная квартира в доме на Измайловской площади, в которой были прописаны погибшие. После их смерти Миронов сумел выгодно продать квартиру и купить новое жилье.

Миронов получил пожизненный срок, его сообщники – от 10 до 19 лет колонии.

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