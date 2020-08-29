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Взял в казну за 1 рубль улицу Промышленную с убитой дорогой муниципалитет Бердска

13:53 29.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мэр Евгений Шестернин распорядился внести улицу — от химзаводской промплщадки до трассы Р-256 - в реестр городского имущества. Может, теперь и асфальт поменяют?

Взял в казну за 1 рубль улицу Промышленную с убитой дорогой муниципалитет Бердска
Улицы Промышленная и Химзаводская давно вызывают нарекания у жителей Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин 26 августа подписал постановление о включении в реестр муниципального имущества города земельного участка, расположенного по ул. Промышленной.

Неделей раньше с такой просьбой к главе обратилось управление земельных отношений горадминистрации. На этом основании мэр распорядился передать в городскую казну земельный участок площадью 47 123 кв. метра, относящийся к категории «проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов».

Речь идет об улице Промышленной целиком — от ул. Химзаводской до ул. Барнаульской. То есть от химзаводской промышленной площадки практически до федеральной трассы Р-256. Примечательно, что кадастровая стоимость земли составляет 1 рубль.

Видимо теперь, включения улицы в перечень муниципального имущества, дорогу на Промышленной можно отремонтировать. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ремонт убитой дороги запланирован на 2021 год.

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