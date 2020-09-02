"Больше 40 лет прошло, а ничего не изменилось": Мучения записи к врачу в ЦГБ сравнила с 1979 годом 90-летняя старушка в Бердске

Бердчанка утверждает, что попасть на прием к врачу так же сложно, как это было 40 лет назад.

Многие бердчане по-старинке записываются к врачу в регистратуре поликлиники

Проводит аналогию с 1979 годом по недоступности попасть на прием к врачам в поликлинике 90-летняя жительница Бердска Антонина Григорьевна.

Бердчанка на «Курьер. Среда. Бердск» прочла статью, написанную на основе архивных документов с сессии горсовета депутатов в 1979 году. В ней говорится о достижениях и проблемах бердской медицины. И один из фактов она сравнивает с ситуацией, произошедшей с ней совсем недавно. «В работе поликлиник отмечается низкая организация работы регистратур. Имелись случаи отказа в приеме к некоторым специалистам, а иногда не совсем внимательного отношения со стороны медицинских работников».

-Более 40 лет прошло, а ничего не изменилось, - вздохнула Антонина Григорьевна и рассказала свою историю.

Бердчанка пришла в регистратуру поликлиники №1 и попросила записать ее на прием к окулисту. Сотрудница посоветовала ей записаться по номеру 112. Она позвонила. Прием ей назначили только через две недели. Два окулиста находятся в отпуске до 7 сентября, узнала бердчанка.

Она же старенькая, к тому же у нее была операция, приводила аргументы для того, чтобы пораньше попасть на прием к окулисту, Антонина Григорьевна. Ей категорично ответили, что придется ждать свою очередь.