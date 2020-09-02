02.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

«Ростелеком» провел оптику в частный сектор города Карасук Новосибирской области

16:23 02.09.2020
0

Жители частного сектора города Карасук получили возможность пользоваться цифровыми сервисами компании «Ростелеком».

«Ростелеком» провел оптику в частный сектор города Карасук Новосибирской области

Для этого в административном центре одноименного района Новосибирской области была построена сеть по технологии GPON, которая обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет со скоростью до 1 Гбит/с. Обновление технической инфраструктуры в перспективе позволит подключить к услугам федерального провайдера более 1 300 домохозяйств.

Прокладку волоконно-оптических линий удалось провести в сжатые сроки благодаря проекту, разработанному Новосибирским филиалом «Ростелекома». Он подразумевает привлечение к работе партнера-инвестора, который берет на себя проектирование, согласование и строительство оптических сетей в районах области с последующей передачей на баланс оператора.

«В дальнейших планах компании — тиражирование проекта по обеспечению оптикой частного сектора на другие территории Новосибирской области. Предварительно дорожная карта программы рассчитана на 3-4 года: за это время современные технологии придут в частный сектор 28 крупных населенных пунктов региона. При этом выгода очевидна для всех сторон: для "Ростелекома", для партнера и для абонентов», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» провел оптику в частный сектор города Карасук Новосибирской области

Жители города Карасук теперь могут смотреть цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с обширной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Новым абонентам «Ростелекома» стали доступны и элементы интеллектуального сервиса «Умный дом». Например, услуга «Видеонаблюдение» позволит наблюдать за порядком в доме и во дворе: камеры можно установить не только внутри помещений, но и на улице. Это поможет держать на контроле любые действия на придомовой территории и не беспокоиться о сохранности имущества.

В июле 2020 года прокладка сетей GPON началась в населенных пунктах Краснозерское, Баган и Купино. После завершения работ доступ к цифровым услугам «Ростелекома» здесь получат более 5 тысяч семей.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Михаил Мишустин приедет в Минск 3 сентября
17:32 02-09-2020
Михаил Мишустин приедет в Минск 3 сентября
Бердск«Отжимали» контракт по 4 мосту через Обь и упекли за решетку, полагают обвиняемые в хищении 8,3 млн рублей на коллекторе в Бердске
17:32 02-09-2020
«Отжимали» контракт по 4 мосту через Обь и упекли за решетку, полагают обвиняемые в хищении 8,3 млн рублей на коллекторе в Бердске
Путин и Лукашенко встретятся в Москве до 16 сентября 2020
17:26 02-09-2020
Путин и Лукашенко встретятся в Москве до 16 сентября 2020
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
17:22 02-09-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
БердскТуалет для медиков открыли в инфекционке ЦГБ Бердска после жалобы отца заразившейся ротовирусом в больнице малышки министру Хальзову
17:15 02-09-2020
Туалет для медиков открыли в инфекционке ЦГБ Бердска после жалобы отца заразившейся ротовирусом в больнице малышки министру Хальзову
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
17:13 02-09-2020
Подпишитесь на рассылку
Сгорели заживо и отравились угарным газом 4 детей с мамой 1 сентября 2020. СК завел дело
17:09 02-09-2020
Сгорели заживо и отравились угарным газом 4 детей с мамой 1 сентября 2020. СК завел дело
Признался в убийстве и рассказал о причастии Фургала в смертях бизнесменов его экс-партнер по бизнесу СК
17:06 02-09-2020
Признался в убийстве и рассказал о причастии Фургала в смертях бизнесменов его экс-партнер по бизнесу СК
Суровый мужчина в розовой шапке заставил смеяться пассажиров метро на станции "Сибирская"
17:01 02-09-2020
Суровый мужчина в розовой шапке заставил смеяться пассажиров метро на станции
Гигантская дыра появилась на кратере в Ямале 1
16:53 02-09-2020
Гигантская дыра появилась на кратере в Ямале