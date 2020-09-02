«Ростелеком» провел оптику в частный сектор города Карасук Новосибирской области

Для этого в административном центре одноименного района Новосибирской области была построена сеть по технологии GPON, которая обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет со скоростью до 1 Гбит/с. Обновление технической инфраструктуры в перспективе позволит подключить к услугам федерального провайдера более 1 300 домохозяйств.

Прокладку волоконно-оптических линий удалось провести в сжатые сроки благодаря проекту, разработанному Новосибирским филиалом «Ростелекома». Он подразумевает привлечение к работе партнера-инвестора, который берет на себя проектирование, согласование и строительство оптических сетей в районах области с последующей передачей на баланс оператора.

«В дальнейших планах компании — тиражирование проекта по обеспечению оптикой частного сектора на другие территории Новосибирской области. Предварительно дорожная карта программы рассчитана на 3-4 года: за это время современные технологии придут в частный сектор 28 крупных населенных пунктов региона. При этом выгода очевидна для всех сторон: для "Ростелекома", для партнера и для абонентов», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Жители города Карасук теперь могут смотреть цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с обширной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Новым абонентам «Ростелекома» стали доступны и элементы интеллектуального сервиса «Умный дом». Например, услуга «Видеонаблюдение» позволит наблюдать за порядком в доме и во дворе: камеры можно установить не только внутри помещений, но и на улице. Это поможет держать на контроле любые действия на придомовой территории и не беспокоиться о сохранности имущества.

В июле 2020 года прокладка сетей GPON началась в населенных пунктах Краснозерское, Баган и Купино. После завершения работ доступ к цифровым услугам «Ростелекома» здесь получат более 5 тысяч семей.