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Взорвался бензобак: трое погибли и пятеро ранены при возгорании авто в Новосибирской области

18:05 02.09.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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С начала года в регионе произошел 231 пожар в транспортных средствах. 9 - только за последнюю неделю. Как себя вести, если загорелся автомобиль?

Взорвался бензобак: трое погибли и пятеро ранены при возгорании авто в Новосибирской области
В Новосибирской области участились пожары на автотранспорте

Специалисты главного управления МЧС России по Новосибирской области отмечают, что с начала 2020 года произошел 231 пожар в автомобилях, из них за прошедшую неделю - 9 таких пожаров. Вместе с тем за восемь месяцев зарегистрированы уже три случая гибели и пять случаев получения травм при возгорании транспортных средств.

Все трагические пожары на транспортных средствах произошли в области: в селе Новотырышкино Колыванского района, в селе Усть-Ламенка Венгеровского района и в поселке Зимовье Черепановского района. Как отмечают сами огнеборцы, из-за отсутствия огнетушителей в машинах и неправильно предпринятых действий граждан во время тушения возгораний, люди получают травмы в виде ожогов.

Основная причина или даже половина всех «транспортных» пожаров кроется в самих автомобилях – это неисправность электрооборудования и топливной системы. На втором месте идут возгорания из-за неосторожного обращения с огнем и источниками повышенной опасности, например курение. Замыкают тройку причин возгораний - умышленные поджоги.

Главное управления МЧС России по Новосибирской области напоминает:

Основное правило – в автомобиле в легкодоступном месте всегда должен быть огнетушитель. Причем огнетушитель перезаряженный, готовый к использованию. Лучше всего иметь огнетушитель достаточного объема для тушения автотранспорта. Идеальный вариант – 5 литровый углекислотный или порошковый, с гибким шлангом, приобретенный у сертифицированного производителя. Важно – не допускать просрочку сроков использования, т.е. вовремя перезаряжать, так как он может подвести в самый нужный момент.

Если произошло возгорание автомобиля:
- Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой резины в салоне, появление дыма из-под капота - все это факторы, предшествующие загоранию и пожару.
- Остановите автомобиль, выключите двигатель.
- Поставьте автомобиль на ручной тормоз.
- Выйдите из машины.
- Если есть пассажиры, помогите им покинуть салон автомобиля и удалиться на безопасное расстояние.

- Вызовите спасателей по единому номеру вызова экстренных служб «112».
- Воспользуйтесь огнетушителем. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его - желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей/снегом, залейте водой. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином - это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак.

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