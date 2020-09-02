Кто получит новую выплату со 2 сентября 2020 от государства и в каком размере?

Новые выплаты со 2 сентября. Кто и сколько получит от государства

Россияне начнут получать новые надбавки от государства. Правда, ежемесячную выплату будут получать лишь отдельные категории граждан. Лайф рассказал, кому будут платить больше и на сколько.

Молодые специалисты могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. Для них с 2 сентября вводятся новые выплаты. Ежемесячно они будут получать 12 тысяч рублей.

Получить доплаты могут выпускники, окончившие высшие и средние учебные заведения. Также есть одно условие — их профессия должна входить в список социально или экономически значимых. Стоит отметить, что опыт работы учитываться не будет.

Эксперты объясняют, что доплата производится в целях финансовой поддержки молодых специалистов, которые, как правило, получают небольшую зарплату, не имея достаточного опыта. Также это мотивация для выпускников вузов работать по специальности по окончании учебного заведения.

С 1 сентября учителям будут доплачивать за классное руководство. При этом педагоги имеют право ещё на целый ряд льгот.

Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала Лайфу, что, согласно Трудовому кодексу РФ, молодым специалистом считается выпускник, который пришёл по окончании вуза работать по своей специальности.

— Фактически это то же самое, что дипломированный специалист с высшим образованием без опыта работы и не старше, как правило, 30 лет. Хотя в некоторых профессиях молодым специалистом считается работник до 35 лет и необязательно без опыта, то есть критерий чисто возрастной, — говорит Наталья Мильчакова.

Если молодой специалист переезжает на работу в другой город и ему не будет предоставлено служебное жильё, размер выплаты будет увеличен до 22 тысяч рублей.

Стоит отметить, что регионы России устанавливают собственные правила поддержки молодых специалистов. Наиболее распространёнными являются увеличение оклада на 10–25% в первый год работы, трудоустройство выпускников вузов по специальности без испытательного срока.