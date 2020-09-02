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Расстрелял подчиненных за плохие показатели начальник отдела МВД

19:02 02.09.2020 Фото: Скриншот с видео
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По предварительным данным, ранены трое сотрудников МВД Казани. Полицейский вел огонь по коллегам, предположительно, из пневматической винтовки.

Расстрелял подчиненных за плохие показатели начальник отдела МВД
В Казани начальник отдела полиции расстрелял подчиненных за плохие показатели работы

В соцсетях появилось видео о том, как в длинном коридоре официального здания мужчина в форме сотрудника полиции ведет стрельбу из винтовки. На прицеле "снайпера" - женщина, которая скрывается за открывшейся дверью кабинета.

Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, на видео запечатлен начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич. Женщина, по которой начальник открыл огонь, - дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова.

Предположительно, мужчина стрелял из пневматической винтовки. Пока официального комментария по данному факту от МВД Татарстан не поступало.

- В отдел полиции уже выехал прокурор Кировского района города Казани Эльдар Сабиров. Подробности случившегося выясняются, - в свою очередь сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Тем не менее по информации источника, Дорошкевич расстрелял подчиненных из пневматической винтовки за плохие показатели по работе - ранения получили трое полицейских (двое мужчин и одна женщина).

Едва видеозапись появилась в соцсетях, как в здание ОП 3 нагрянули сотрудники прокуратуры и МВД Татарстана.

Появились первые комментарии от официальных лиц.

- В отделе полиции №3 "Зареченский" УМВД Казани проводится служебная проверка, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - Это проверка организована министром внутренних дел республики по факту появления видео о применении пневматического оружия сотрудником полиции в помещении отдела полиции №3 "Зареченский" УМВД Казани занимаются сотрудники.

Тщательную проверку проводит инспекция по личному составу МВД региона совместно с ОРЧ собственной безопасности МВД Татарстана. По итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту.

На место прибыл и прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров. Он успел установить, что на видео запечатлено не сегодняшнее событие, сегодня никто из сотрудников отдела стрельбы сегодня никто не слышал.

- Пострадавших нет. Заявлений не поступало, - отметили в надзорном органе. - Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы из числа сотрудников отдела полиции. Подробности выясняются.

Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщают, что на записи сентябрь 2019 года.

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