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«Задницу поднимай»: Обматерила и избила медсестра за просьбу поменять памперс лежачего пациента 

19:58 02.09.2020 Фото: pixabay.com
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Житель Екатеринбурга пожаловался в управление здравоохранение на неподобающее поведение персонала больницы. Ведомство начало проверку. 

«Задницу поднимай»: Обматерила и избила медсестра за просьбу поменять памперс лежачего пациента 
Пациент пожаловался на грубое поведение медсестры городской клинической больницы

Управление здравоохранения Екатеринбурга проводит проверку по видео жителя города Николая Александрова, который пожаловался на грубое поведение медсестры городской клинической больницы № 14, где он лежит с коронавирусом. Как сообщили Znak.com в пресс-службе горздрава, сотрудника больницы, позволившего себе неподобающее поведение, в ближайшее время ждет административное решение.

Как Николай Александров написал на своей странице в Instagram, медсестра, которую мужчина вызвал в 5 часов утра, чтобы поменять ему памперс, обматерила его и «начала бить». Он при этом не может ходить после травмы и передвигается на инвалидной коляске. По словам мужчины, после того, как он включил видеозапись, поведение медсестры не изменилось.

На видео слышно, как женщина говорит пациенту: «Быстро задницу поднимай. Совсем .... Утром бы поменяли, мы тоже должны отдохнуть».

Александров добавил, что просит считать свое видео официальным обращением в правоохранительные органы из-за «нарушения прав человека, умышленного причинения вреда здоровью, нарушения регламента работы с пациентами, унижения личности и достоинства человека».

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От редакции

У медиков происходит профессиональное выгорание?

житель Бердска, 02 сентября 2020 20:20
Да, жалко и тех, и других...я имею как больных, так и тех, кто их обслуживает.
Аноним, 02 сентября 2020 21:38
Таким медсестрам велком на базар.

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