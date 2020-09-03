Наташа Королева показала надгробие отца. Как две капли воды с Игорем Николаевым

«Папуля мой! Ты всегда в моем сердце!», - подписала свой пост Наташа Королева. Ее родитель прожил только 53 года.

Наташа Королева поделилась с поклонниками фотографией надгробия отца, которого не стало еще в 1993 году

Певица поделилась с поклонниками снимком могилы отца, который покинул мир очень рано.

Российская певица, 47-летняя Наташа Королева поделилась с поклонниками фотографией надгробия отца, которого не стало еще в 1993 году.

«Папуля мой! Ты всегда в моем сердце!», - подписала свой пост Наташа Королева. Ее родитель прожил только 53 года.

Ей поклонники написали в комментариях: «Прошу за ранее прощения, но мне кажется, что папа Наташи очень похож на Игоря Николаева», «Копия Игорь Николаев», «Ушел рано. Царствие небесное», «Наташенька, вы чудо светлая память вашему папе», «Наталья, вечная память Папе...».

Источник: showbiz.clutch.ua