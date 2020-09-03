Облили трусы и носки Навального ядом, заявил создатель «Новичка» Владимир Углев

Представители берлинской клиники сообщили: результаты клинических анализов «указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы», которые входят в состав некоторых лекарств , а также веществ нервно-паралитического действия.

Бывший советский ученый Владимир Углев сказал, что убийцы могли нанести смертоносный яд на носки или нижнее белье Навального

Оппозиционер Алексей Навальный не мог быть отравлен "Новичком", считает один из разработчиков этого отравляющего вещества Владимир Углев.

Напомним, Навальный уже две недели находится в коме, и сейчас он проходит лечение в берлинской клинике. Ему стало плохо в тот момент, когда он летел на самолете над Сибирью, и немецкие врачи подозревают, что причиной его состояния стало отравление.

Бывший советский ученый Владимир Углев сказал, что убийцы могли нанести смертоносный яд на носки или нижнее белье Навального, об этом пишет Оппозиционер Алексей Навальный не мог быть отравлен "Новичком", считает один из разработчиков этого отравляющего вещества Владимир Углев, сообщает Daily Mail.

73-летний Углев считает, что агенты российских секретных служб могли проникнуть в номер Навального в томской гостинице и оставить каплю яда на одежде диссидента. Кремль отверг предположения о своей причастности к этому отравлению и попытался поставить под сомнение выводы немецких врачей.

По словам Углева, для того чтобы отравить Навального, могло хватить такой дозы отравляющего вещества, которая в 15 раз меньше объема обычной капли воды. Но Углев также сказал, что Западу никогда не удастся выяснить, какой именно яд был использован. «[Они] нанесли это вещество на его белье — трусы, носки, майки — и все, — сказал этот ученый. — Утром Алексей встал, принял душ, надел свежее белье и поехал в аэропорт. А так как вещество через кожу действует значительно медленнее, чем перорально, через органы пищеварения, внутримышечно или ингаляционно, то прошло некоторое время [прежде чем оно подействовало]».

Ранее Углев уже рассказывал о том, какую роль он лично сыграл в создании «Новичка» — вещества нервно-паралитического действия, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали в английском городе Солсбери. Россия отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, однако известно, что люди, подозреваемые в покушении на Скрипалей, связаны с российской разведывательной службой ГРУ. Углев «категорически» отрицает, что в покушении на Навального был использован «Новичок». По его словам, если бы это было так, пострадало бы больше людей.

Навальному стало плохо 20 августа, спустя несколько минут после того, как он сфотографировался со своими поклонниками на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, и Навального сразу же отправили в одну из больниц этого города. В выходные его перевезли в Берлин, где в настоящее время врачи лечат его атропином.

На прошлой неделе представители берлинской клиники «Шарите» сообщили, что результаты клинических анализов «указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы», которые входят в состав некоторых лекарственных препаратов, инсектицидов, а также веществ нервно-паралитического действия.

«Конкретное вещество пока остается неизвестным, и врачи уже начали дальнейшее комплексное обследование», — сообщили представители клиники. Немецкие врачи обратились за помощью к властям Соединенного Королевства и Болгарии, у которых уже есть опыт расследования подобных отравлений.

Но Углев уверен, что точно установить вещество, которым был отравлен Навальный, не получится, и что уничтожат одежду, в которой был оппозиционер в день отравления.

Углев продолжил: «Навального наверняка там помыли, обработали. Тем более, были возгласы о том, что он опасен для окружающих. Любое отравляющее вещество, попавшее на кожу или одежду, может представлять собой угрозу для окружающих. Таких веществ существует уйма… Поэтому вероятность того, что они определят, что это за вещество, и каким образом оно к нему попало, уже давно прошла».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг сообщения о том, что российские власти не занимаются расследованием обстоятельств, при которых Навальный впал в кому. «Нас обвиняют в том, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда, — сказал он. — Начиная с того же дня, когда это все произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло». Лавров также добавил, что немецкие врачи тоже точно не могут сказать, что именно стало причиной состояния Навального. Между тем российская прокуратура запросили у Германии образцы анализов Навального для проведения расследования.