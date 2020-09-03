Что станет с рублем осенью 2020, рассказали эксперты

Ослабление рубля в июле — августе — сезонное явление

За лето российская валюта подешевела, курс продолжает снижаться. Экспорт просел, низкая ключевая ставка ЦБ не добавила рублю привлекательности. Эксперты уверены: ослабление продолжится. Чего ждать осенью и когда ситуация изменится к лучшему — в материале РИА Новости.

Суровое лето

За три последних месяца рубль потерял к доллару более пяти процентов (около четырех рублей), к евро — целых 13% (десять рублей). Самый неудачный месяц — июль: минус семь процентов. Хуже было только в марте, когда из-за коронавируса обрушились котировки нефти. В августе падение замедлилось, но тенденция сохранилась: доллар держался в среднем в районе 72 рублей.



Не помогла и подорожавшая нефть: за лето Brent прибавила более 20% (восемь долларов) — до 45 за баррель и выше. По оценкам, средняя годовая цена — 32, прогноз на 2021-й — 38-40.

"Ослабление рубля в июле — августе — сезонное явление, связанное с ежегодным летним выходом глобальных игроков из валют и фондов развивающихся стран, а также ухудшением платежного баланса страны из-за роста импорта. А в этом году добавились рыночные "афтершоки" после коронавирусной девальвации из-за ожиданий второй волны пандемии", — указывает Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс".

Сказалась и политика ЦБ. В конце июля Банк России опустил ключевую ставку до исторического минимума — 4,25% годовых. Кредиты для бизнеса теперь подешевеют, но разница в доходности отечественных и зарубежных долговых бумаг сократится. Привлекательность облигаций федерального займа (ОФЗ) для иностранных инвесторов упала, и национальная денежная единица слабеет, поскольку спрос на нее уменьшается.

Осенняя депрессия

По мнению финансового эксперта Яна Марчинского, наиболее вероятный осенний сценарий — падение до 76-79 рублей за доллар. С тем, что критических колебаний, можно не ждать, соглашается и экономист Николай Неплюев, член ассоциации профессиональных директоров АНД. Долгосрочный рейтинг России по обязательствам в валюте находится на нижнем инвестиционном уровне, а краткосрочные долги — на прежних позициях, поясняет аналитик.

Самый главный риск — ситуация в мире с коронавирусом и возможным карантином. В случае обострения бизнес-активность снова упадет, что негативно отразится на ценах на углеводороды, и тогда рубль сильно ослабеет.

Неблагоприятные геополитические факторы — ситуация в Белоруссии, предстоящие выборы президента США.

"Глубокий кризис в Белоруссии и возможная победа Байдена могут обернуться очередным витком санкций, который сдвинет рубль в диапазон 76-78 за доллар", — предупреждает Игорь Файнман, эксперт по личным финансам и инвестициям.



Однако, если протесты в Минске улягутся и обойдется без очередных антироссийских санкций, рубль способен укрепиться до 74-75 в паре с долларом и 84-86 в паре с евро, считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Однако не стоит забывать, что российский бюджет пополняется рублями: повышенные расходы из-за пандемии привели к дефициту. Поэтому даже при высоких (около 50 долларов за баррель) ценах на нефть рубль будет постепенно слабеть либо останется на текущем уровне.

Возможен откат

Таким образом, в пользу рубля — только цена на нефть, констатируют эксперты. Если котировки уйдут за 46 долларов, не исключено, что российская валюта укрепится. Но многое зависит от распространения коронавируса и темпов восстановления мировой экономики.

Осторожный оптимизм внушает наращивание торгового оборота с Китаем, заинтересованным в укреплении партнерства с Россией.

"По сравнению с 2019-м операций в долларах и евро практически нет, преобладают рубль и йены. Это может снизить зависимость курса от нефти и укрепить национальную валюту", — отмечает Александр Дужников, сооснователь ГК A3F Group.

После осеннего ослабления рубль способен частично отыграть потери. Курс пока не полностью учел плавное удорожание Brent за летний сезон. Так что до начала зимы возможен и уровень 68-69 за доллар.

Источник: РИА Новости