Сожгли глаза на уроке после дезинфекции класса ученики 10 "Б"

Причиной происшествия стала забывчивость учителя. Преподаватель не отключила кварцевую лампу перед началом занятий.

Педагог забыла выключить лампу

Новый учебный год в Алексеевской гимназии Благовещенска начался с неприятного инцидента. 2 сентября несколько детей, обучающихся в 10 Б классе, обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали электроофтальмию.

По предварительной информации, причиной происшествия стала забывчивость учителя. Преподаватель не отключила кварцевую лампу перед началом занятий. Управление образования администрации города проводит служебное расследование по данному факту.

Дети находятся на домашнем лечении, им прописали капли для глаз и контроль врача-окулиста.

Городское управление образование издало указ «Об усилении контроля за использованием бактерицидных облучателей, дезсредств, антисептиков». Будут проведены дополнительные инструктажи с работниками. Родителям принесены извинения. Кварцевая лампа была демонтирована, вместо нее установлен новый рециркулятор.

Напомним, что по правилам применения кварцевых ламп, после обработки помещение необходимо проветрить, находиться рядом, а тем более смотреть на работающую лампу, запрещено.

Прокуратура г. Благовещенска начала проверку по факту происшествия, специалисты выехали на место для выяснение обстоятельств. Они осмотрят учебный кабинет и опросят работников учебного заведения. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования, в том числе уголовно-правового характера.

Источник: gtrkamur.ru