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Концерт ко Дню города 5 сентября 2020 покажут ВКонтакте и Instagram в Бердске

17:15 03.09.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Посмотреть его можно на странице отдела по делам молодежи соцсетей ВКонтакте и Instagram. Трансляция начнется в 16.00.

Концерт ко Дню города 5 сентября 2020 покажут ВКонтакте и Instagram в Бердске
День города — один из самых ярких праздников Бердска нынче пройдет в дистанционной форме

Соскучились по многолюдным праздникам, концертам и шоу за время самоизоляции по коронавирусу жители Бердска. Поэтому некоторые из них, увидев в афише «Концертная программа ко Дню города» не придали значение слову в скобочках (онлайн) и бросились звонить в редакцию, чтобы выяснить: что, где, когда?

Начальник отдела культуры Оксана Мокриенко, подчеркнула, что концерт можно посмотреть в режиме онлайн 5 сентября на странице в соцсетях отдела по делам молодежи (ВКонтакте и Instagram). Эфир начнется в 16.00.

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