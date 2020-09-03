Концерт ко Дню города 5 сентября 2020 покажут ВКонтакте и Instagram в Бердске

Посмотреть его можно на странице отдела по делам молодежи соцсетей ВКонтакте и Instagram. Трансляция начнется в 16.00.

День города — один из самых ярких праздников Бердска нынче пройдет в дистанционной форме

Соскучились по многолюдным праздникам, концертам и шоу за время самоизоляции по коронавирусу жители Бердска. Поэтому некоторые из них, увидев в афише «Концертная программа ко Дню города» не придали значение слову в скобочках (онлайн) и бросились звонить в редакцию, чтобы выяснить: что, где, когда?

Начальник отдела культуры Оксана Мокриенко, подчеркнула, что концерт можно посмотреть в режиме онлайн 5 сентября на странице в соцсетях отдела по делам молодежи (ВКонтакте и Instagram). Эфир начнется в 16.00.