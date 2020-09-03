Навальный "почти умер": расследовать отравление оппозиционера призвал премьер Швеции

Стефан Лёвен потребовал от российских властей найти виновных в отравлении Алексея Навального и привлечь их к ответственности.

Шведский премьер призвал расследовать отравление Навального, который "почти умер"

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал российские власти расследовать отравление политика Алексея Навального, найти виновных и привлечь их к ответственности.

После переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он заявил, что расследование должно быть проведено непременно, потому что "человек почти умер". Кроме этого, должна быть реакция со стороны ЕС, считает он.

"Конечно, там что-то произошло в самолете в России, в поле российской юрисдикции", - добавил шведский премьер.

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что лаборатория бундесвера нашла следы отравляющего вещества "Новичок" в организме Навального. Меркель заявила, что ждет от Москвы объяснений. Она высказала мнение, что оппозиционера хотели заставить замолчать.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Соратники считают, что его отравили. Врачи Омска, где он был экстренно госпитализирован, следов ядов не нашли. 22 августа политика спецрейсом перевезли в берлинскую клинику Charite. В Москве полагают, что для заявлений об отравлении Навального оснований нет.