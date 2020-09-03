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Потратила 300 млрд рублей на борьбу с COVID-19 Москва

21:54 03.09.2020 Фото: Википедии
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Деньги город направил на закупку расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник.

Потратила 300 млрд рублей на борьбу с COVID 19 Москва
Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей

На борьбу с коронавирусной инфекцией из столичного бюджета было выделено 300 миллиардов рублей. Об этом на Столыпинском форуме сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эти деньги город направил на закупку расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник. "По сути, мы простые больницы переоборудовали в инфекционные, а это не самая простая задача", - подчеркнул Ефимов.

Между тем по большинству показателей, добавил чиновник, столица уже вышла на уровень прошлого года. В частности, восстановился потребительский спрос.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики", напомним, проходит в эти дни в МГИМО.

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