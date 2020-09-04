Почему нельзя передавать вещи и целоваться через порог

Порог дома — это сакральное место, которое может не только дать защиту, но и стать причиной неприятностей, если пренебрегать мудрыми советами предков.

Существует множество поверий, связанных с порогом, и некоторые из них у всех людей на слуху

Обыденные, казалось бы, вещи, обретают особый смысл, если посмотреть на них с точки зрения примет. Наши предки умели оценивать происходящее и даже в обычных ситуациях видеть скрытый смысл. Толкование примет про порог позволит каждому задуматься о знаках, которые помогают обходить неприятности стороной.

Существует множество поверий, связанных с порогом, и некоторые из них у всех людей на слуху. Однако эксперты рекомендуют поглубже познакомиться с тем, что же на самом деле произойдет, если поздороваться или передать вещь через порог.

Почему нельзя передавать вещи через порог

Порог, по мнению наших предков, — это не просто вход в дом, но и сакральное место, способное защитить от многих невзгод и напастей. Приметы гласят, что передавать вещи через порог нельзя из-за вероятности стать уязвимыми для злых сил, разгневать духов дома и предков. Так почему же так важно отказаться от передачи тех или иных предметов, если речь идет о преграде в виде порога?

По примете, передача вещей через порог сулит неприятности, ведь человек передает свое везение и удачу. Чтобы этого не случилось, вещь нужно передать или в доме, или за его пределами, а также просто наступив на порог хотя бы одной ногой.

Поверье гласит, что любое действие над порогом может пробудить злых духов, которые устремятся в дом.

При передаче вещей через порог нарушается энергетический баланс, что отрицательно влияет на взаимоотношения с тем, кому что-то передают через дверной проем.

Вещь, переданная хозяину дома через порог, может стать причиной неприятных ситуаций в доме.

В прежние времена под порогом нередко клали вещи умерших родственников, чтобы те охраняли жилище и домочадцев. Вещь, переданная через порог, тревожила души и ослабляла защиту.

Почему нельзя здороваться и целоваться через порог

Многие здороваются и прощаются у дверей своего дома, однако наши мудрые предки отказывались целоваться и здороваться, если нужно тянуться через порог. Согласно приметам, это не приведет ни к чему хорошему, а также может стать причиной разлада в отношениях между влюбленными, друзьями или членами семьи.

Порог защищает обитателей дома от всего чужеродного, что происходит во внешнем мире. Рукопожатие через порог, согласно суеверию, делает человека уязвимым для негатива, который может передаться всей семье.

Пренебрежение приметой и умышленное приветствие через порог сулит ссоры и конфликты.

Еще одно поверье гласит, что здороваться через порог — к болезням и потере защиты рода.

Тем, кто здоровается через порог, не наступив на него, грозят неприятности от домового. Дух дома может оскорбиться и навредить всем членам семьи.

Считается, что тот, кто здоровается через порог, допускает в дом всякого, кто находится по ту сторону. Не исключено, что этот человек замышляет недоброе и может причинить вред.

Поцелуй через порог сулит обмен энергиями, и обитатель дома рискует притянуть в свою жизнь проблемы чужого человека.

Целоваться через порог — к сумятице и проблемам во взаимоотношениях.

Толкование поцелуя через порог гласит, что такое необдуманное действие непременно ведет к долгой разлуке.

Огромное количество суеверий подтверждают, что порог дома — это сакральное место, которое может не только дать защиту, но и стать причиной неприятностей, если пренебрегать мудрыми советами предков. Тем не менее каждый сможет обезопасить себя, прислушавшись к толкованию примет и используя порог как сильную защиту для себя и своей семьи.

Источник: dailyhoro.ru