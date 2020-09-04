Зачем смотреть в зеркало, если внезапно вернулся домой: Приметы с зеркалом, которые уберегут от беды

Многие специалисты рекомендуют не только посмотреть в зеркало, но и покривляться перед ним с высунутым языком.

Множество примет, которые связаны с зеркалами, связаны со злом и защитой от злых духов

Множество примет, которые связаны с зеркалами, связаны со злом и защитой от злых духов. Но не все знаю, почему принято смотреть в зеркало, если за чем-то вернулся в помещение, хотя данная примета является довольно распространенной.

Зачем смотреть в зеркало, если внезапно вернулся домой

Одним из самых главных объяснений данной приметы является то, что человек, когда не запланировано возвращается домой, может напугать и нарушить покой домового, который считается хозяином в доме. После этого поступка домовой может обидеться и начать мстить человеку: вредить ему и пугать по ночам. Поэтому необходимо заглянуть в зеркало, чтобы домовой успокоился и границы двух миров остались нерушимыми.

Часто люди возвращаются домой, когда что-то забыли с собой взять, поэтому имеют не очень приятное настроение. Поэтому многие специалисты рекомендуют не только посмотреть в зеркало, но и покривляться перед ним с высунутым языком. Считается, что таким образом можно отогнать весь негатив, который человек принес вместе с собой в дом, вместе с плохим настроением. Также существует мнение, что посмотреть в зеркало и покривляться недостаточно, поэтому необходимо еще переодеться или хотя бы изменить прическу.

Иные приметы связанные с зеркалами

Самой распространенной приметой, связанной с зеркалами, является запрет на расположение спального места возле зеркала. Считается, что во время сна душа покидает человека и после внезапного пробуждения можно увидеть свою душу в зеркале, тем самым, спугнув ее, что приведет к тому, что она навсегда покинет тело.

Также считается страшным разбить зеркало, так как его осколки способны разрезать всю жизнь человеку, а также лишить его счастья и благополучия на семь лет. Также существует примета закрывать зеркала темной тканью в том доме, где умирает человек. Это связано с тем, что зеркало запоминает всех, кто в нем появлялся, и можно увидеть мертвого в отражении зеркал его дома. Также еще есть мнение, что после смерти зеркала становятся порталом между двумя мирами, и если их не закрыть, то можно впустить в свой дом нечистую силу.

Источник: rsute.ru